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19 de agosto de 2026
De regreso.

Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano para cumplir una misión muy especial

Andrea del Boca tendrá un nuevo regreso a la casa de Gran Hermano este miércoles por la noche y tendrá a su cargo un momento muy especial.

Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano.&nbsp;

Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano. 

“Hoy va a casar a todas las parejas en Gran Hermano: Andrea Del Boca”, reveló Pepe Ochoa al aire de El Ejército de la Mañana en Bondi Live a modo de primicia.

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Entre los participantes, los exparticipantes y parejas del afuera, el reality de Telefe vivirá una jornada inédita plagada de bodas. Mientras que trascendió que será Andrea del Boca la encargada de dar la bendición a todas estas parejas que formalizarán sus relaciones dentro de la casa.

Nuevo regreso de Andrea del Boca

La participación de una figura Andrea Del Boca en Gran Hermano Generación Dorada fue uno de los momentos más comentados y sorpresivos de la edición.

De todos modos, la actriz salió de la casa en varias oportunidades tras sufrir fuertes caídas y finalmente, abandonó el reality de manera definitiva, preocupada por la salud de su mamá.

Desde hace varias semanas se especulaba con su regreso. Incluso, se estimaba que podía volver para acompañar a Yipio, con quien había formado un fuerte vínculo.

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