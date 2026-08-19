Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano para cumplir una misión muy especial

Gran Hermano Generación Dorada prepara una edición muy especial para este miércoles con el regreso al reality de Telefe de Andrea del Boca . La actriz cumplirá una misión muy especial dentro de la casa junto con el resto de los participantes.

“Hoy va a casar a todas las parejas en Gran Hermano: Andrea Del Boca” , reveló Pepe Ochoa al aire de El Ejército de la Mañana en Bondi Live a modo de primicia.

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Entre los participantes, los exparticipantes y parejas del afuera, el reality de Telefe vivirá una jornada inédita plagada de bodas. Mientras que trascendió que será Andrea del Boca la encargada de dar la bendición a todas estas parejas que formalizarán sus relaciones dentro de la casa.

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La participación de una figura Andrea Del Boca en Gran Hermano Generación Dorada fue uno de los momentos más comentados y sorpresivos de la edición.

De todos modos, la actriz salió de la casa en varias oportunidades tras sufrir fuertes caídas y finalmente, abandonó el reality de manera definitiva, preocupada por la salud de su mamá.

Desde hace varias semanas se especulaba con su regreso. Incluso, se estimaba que podía volver para acompañar a Yipio, con quien había formado un fuerte vínculo.