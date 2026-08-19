miércoles 19 de agosto de 2026
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19 de agosto de 2026
Un clásico.

Federico Otermín presentó Expo Lomas 2026: "El trabajo es el gran ordenador social"

El Intendente de Lomas lanzó oficialmente Expo Lomas 2026, la nueva edición de la exposición industrial, comercial y cultural. Será del 10 a 13 de septiembre en la Grigera.

El Intendente de Lomas Federico Otermín lanzó oficialmente Expo Lomas 2026.

El Intendente de Lomas Federico Otermín lanzó oficialmente Expo Lomas 2026.

El Intendente de Lomas Federico Otermín lanzó oficialmente Expo Lomas 2026.

El Intendente de Lomas Federico Otermín lanzó oficialmente Expo Lomas 2026.

El Intendente de Lomas Federico Otermín lanzó oficialmente Expo Lomas 2026.

El Intendente de Lomas Federico Otermín lanzó oficialmente Expo Lomas 2026.

"En momentos difíciles, nos gusta generar alternativas para que las familias de Lomas disfruten en comunidad. El trabajo es el gran ordenador social y queremos potenciar el círculo virtuoso entre el capital y el trabajo de nuestra ciudad para que nuestros hijos tengan un futuro mejor", señaló Otermín en un posteo publicado en sus redes, sobre la presentación oficial en el Palacio Municipal.

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La propuesta se desarrollará de 15 a 21 y reunirá distintas propuestas vinculadas con la actividad comercial, industrial y cultural de la ciudad.

Entre las opciones anunciadas habrá stands de empresas y comercios locales, además de puestos de emprendedores y una Feria Artesanal. La programación también incluirá una Feria del Libro, mientras que el Municipio contará con postas destinadas a acercar distintos servicios de la comunidad.

"Gracias a los empresarios, trabajadores, referentes de la cultura y la educación, artesanos y representantes de instituciones, clubes y entidades educativas, que son la columna vertebral de Expo Lomas y nos acompañaron en el lanzamiento, y a nuestra Universidad Nacional de Lomas de Zamora y al Consejo Federal de Inversiones, al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y al Banco Provincia por su apoyo", agregó el Intendente, acompañado por Sol Tischik, jefa de Gabinete del Municipio de Lomas, y Aldana Scillama, secretaria general del Municipio.

Espectáculos y gastronomía

La agenda de Expo Lomas 2026 se completará con espectáculos artísticos y una propuesta gastronómica para quienes se acerquen a la Plaza Grigera. Para conocer las novedades y próximas confirmaciones, se puede seguir la cuenta oficial de Instagram @expo.lomas.

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