Otermín y Lugones presentaron la campaña "Con la droga no se juega" en Lomas.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, junto al Obispo de la diócesis local, monseñor Jorge Lugones, presentaron ante el Gabinete local “Con la droga no se juega”, una campaña impulsada por la Iglesia que propone un abordaje conjunto entre el Municipio, instituciones y familias para acompañar a las personas en situación de consumo problemático así como prevenir adicciones.

Qué dijo Federico Otermín sobre el programa “Pensar en términos de comunidad es, esencialmente, pensar en todos, empezando por quienes la están pasando mal. Las adicciones son un problema de salud que afecta a quienes lo sufren, a sus familias y a los demás. Es una prioridad para nuestro Gobierno porque entendemos que en un contexto nacional que golpea a nuestras familias y que hiere con particular dureza a los pibes y pibas de los barrios humildes, gana terreno para meterse y romper el entramado social y los valores que queremos construir”, detalló Otermín.

Por su parte, Lugones resaltó que “el Papa Francisco nos habló de organizar la esperanza y realmente ver cómo trabajan y se organizan nuestros referentes, vecinos y vecinas para luchar contra las adicciones nos da esperanza”.

Finalmente, el Intendente destacó que “desde el Gobierno de la Comunidad queremos abrazar especialmente a las mamás y papás que no bajan los brazos para arrancar a sus pibes de la droga” y aseguró que “tenemos la voluntad de aunar esfuerzos y, junto a nuestras iglesias, escuelas, centros de salud y clubes de barrio, en cada localidad, poner un granito de arena para defender la dignidad humana y el futuro de nuestros jóvenes”.

“Desde el Gobierno de la Comunidad queremos abrazar especialmente a las mamás y papás que no bajan los brazos para arrancar a sus pibes de la droga”. De la actividad, que se realizó en el Salón Eva Perón del Municipio, participaron también la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, la jefa de Gabinete, Sol Tischik; la secretaria General, Aldana Scillama; Sebastián Salimbein, referente de la Pastoral Social; el concejal Juan “Chipy” Montaña; Luis Suárez de la asociación Vida Nueva; y representantes de la institución Vientos de Libertad.

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