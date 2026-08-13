Quisieron secuestrarla y recibe amenazas de muerte: "Te voy a buscar adonde estés"

Una adolescente hizo una grave denuncia tras haber sufrido un intento de secuestro, amenazas de muerte y acoso constante de una persona desconocida en sus redes sociales. La Justicia de Lomas de Zamora no le da respuestas.

Todo empezó el viernes 7 de agosto. Milena Sánchez salió de su casa para ir al colegio y vivió una situación terrorífica cuando iba hacia la parada del colectivo. La joven relató que dos hombres a bordo de un Fiat rojo se acercaron a ella con la intención de secuestrarla .

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Según su testimonio, mientras uno de los sujetos permanecía al volante, otro hombre encapuchado la agarró del brazo e intentó subirla al auto. Milena se resistió y logró escapar corriendo . Los vecinos llamaron de inmediato a la Policía.

El calvario no terminó ahí. Milena notó que minutos antes de este episodio había recibido un mensaje de una cuenta falsa que la venía acosando desde hacía una semana. El texto anónimo le advertía que estaban yendo a su casa .

Acoso constante y amenazas de muerte por Instagram

Las amenazas que recibe la joven en Instagram.

Lo que siguió fue una serie interminable de mensajes desde distintas cuentas anónimas para agredir a Milena. “Te salvaste ayer. Tenés suerte. La con… de tu madre, estás re buena”, le escribieron al día siguiente, confirmando que el acoso por Instagram y el ataque en plena calle habían estado vinculados. Luego, le advirtieron que siguen buscándola: “Te voy a encontrar. Estás refugiada, zorra. Te persigo y te van a traer conmigo. Estás más que avisada”.

Las amenazas de muerte se intensificaron durante toda la semana. “Hasta verte muerta, ahí vas a estar en paz. No voy a parar. Te voy a buscar adonde estés. Te vas a morir”, le dijeron por mensaje.

El agresor le advierte que la seguirá buscando para matarla.

No se sabe quién está detrás de las amenazas, pero sí está claro que conocen a Milena y a su familia. La madre de la joven recibió en su WhatsApp mensajes similares, que advertían que disfrutara a su hija el tiempo que le quedaba porque iban a asesinarla.

Milena hizo público el caso en sus redes sociales y radicó la denuncia en una fiscalía de Almirante Brown, en compañía de su mamá. Desde allí la derivaron a los Tribunales de Lomas de Zamora. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº7 de Lomas, pero por ahora no hubo mayores avances en la investigación para dar con el o los responsables.

El desesperado pedido de ayuda de Milena

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"Hoy quiero gritar, por si mañana no estoy, quiero que griten por mí", expresó Milena en sus redes sociales, donde publicó un extenso descargo para contar su situación, y agregó: "¿Cómo puedo vivir así? ¿Cómo puedo estar tranquila, sabiendo que me persiguen hace una semana?".

Milena pidió que la ayuden con la difusión para que la Justicia de Lomas se ocupe de encontrar al autor de las amenazas. "Si ese día me llevaban en ese auto, iban a estar pidiendo justicia, pero gracias a Dios hoy puedo hablar. Esto no se puede seguir normalizando, no podemos salir con el miedo que nos pase algo", enfatizó la joven, y cerró: "Nosotras somos el grito de las que no están. ¿Qué más quieren de mí? Hoy pido que todo esto pase, que todo esto se haga justicia".