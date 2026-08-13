Así quedó la numerosa placa de Gran Hermano con una fulminante incluida

Numerosa placa en Gran Hermano.

La Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada tuvo lugar con la particularidad de que además de nominar las nueve jugadoras que continúan en competencia y rumbo a la final, también lo hicieron los nueve exparticipantes que al reality de Telefe para jugar en duplas.

Yisela “Yipio” Pintos, líder de la semana de Gran Hermano 2026 que no contó con inmunidad, realizó la nominación fulminante que le correspondía por beneficio antes de que pasaran al confesionario y mandó a placa a Sol Abraham.

De esta forma, quedaron nominadas Sol Abraham, amara Paganini, Yanina Zilli, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Charlotte Caniggia y Yipio.

Las visitas solo tuvieron un voto al momento de nominar y la placa es “Generación Dorada”, por lo que es de voto positivo hasta el domingo. Luego de la emisión de Gran Hermano por Telefe, será de voto negativo hasta Gala de Eliminación. Los jugadores no sabrán quiénes bajaron de placa ese domingo.

Todos los votos en Gran Hermano Luana Fernández: 4 votos para Zilli. Votos duplicados por Matías Hanssen, anterior eliminado. Danelik Galazán: 1 para Charlotte. Charlotte Caniggia: 2 para Zilli. Sebastián Cola: 1 para Mariela. Sol Abraham: 2 para Luana. Tomy Riguera: 1 para Luana. Yanina Zilli (Nominación espontánea): 3 para Yipio. Martín Rodríguez: 1 para Yipio. Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Tamara. Brian Sarmiento: 1 para Luana. Yisela “Yipio” Pintos: 3 para Majluf y 2 para Mariela. Beneficio por liderazgo. Catalina “Titi” Tcherkaski: 1 para Luana. Alejandra Majluf: 2 para Tamara. Jenny Mavinga: 1 para Zilli. Mariela Prieto: 2 para Charlotte. Steffany “Campanita” Pereira: 1 para Tamara. Tamara Paganini: 2 para Majluf. Nazareno Pompei: 1 para Charlotte.

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