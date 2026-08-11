Matías Hanssen fue eliminado de Gran Hermano y habrá una final solo con mujeres

Matías Hanssen abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada en la última Gala de Eliminación por decisión del público. Perdió en el versus del voto del público ante Sol Abraham y el reality de Telefe ahora está conformado únicamente por mujeres.

Antes del mano a mano final, habían asegurado su continuidad en la competencia Alejandra Majluf, Yanina Zilli, Charlotte Caniggia y Jennifer “Pincoya” Torres con el 0.2, 0.5, 1.9 y 4.5% de los votos, respectivamente y de acuerdo a la cantidad de gente en placa. Matías Hanssen fue eliminado al recibir el 52% de los votos en la placa mano a mano y Sol Abraham obtuvo el 42%.

Mala racha. El fuerte accidente que sufrió Sal Abraham en la casa de Gran Hermano

Los protagonistas de la última versión de la placa de nominados venían de días muy agitados dentro de la casa de Gran Hermano 2026 . Por un lado estaba Sol Abraham, que superó 3 versus, dos de ellos en las últimas 3 semanas, y quedó sin aliados en la casa tras el abandono de Cinzia Francischiello.

Por el otro lado Matías Hanssen, que cambió rotundamente desde el ingreso de las visitas y no volvió a bajar el perfil, tal como se pudo ver en sus fogosas escenas de la pileta junto a Luana Fernández.

Santiago del Moro les pidió a los demás jugadores que se colocaran del lado del participante que deseaban que continúe en la casa: Yipio, Luana Fernández, Charlotte Caniggia y Tamara Paganini estuvieron junto a Matías Hanssen, mientras que Pincoya, Yanina Zilli, Alejandra Majluf y Mariela Prieto se ubicaron próximas a Sol Abraham.

“Creo que aproveché esta oportunidad al máximo. Muchísima suerte a todas, no se maten en la medida de lo posible”, les pidió Matías Hassen a quienes quedaron en competencia.

Otra mujer ganará Gran Hermano: los dos antecedentes

Por primera vez en la historia de Gran Hermano Argentina, la final estará compuesta únicamente por mujeres. El reality volverá a tener una mujer ganadora por primera vez en casi 20 años.

La última fue Marianela Mirra en Gran Hermano 2007, la cuarta temporada, sucediendo a la otra mujer que supo coronarse, Viviana Colmenero, en la tercera edición en 2002/2003.