martes 11 de agosto de 2026
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11 de agosto de 2026
Mes de la Niñez.

Lomas de Zamora y el Hospital Gutiérrez, unidos por los Superhéroes Solidarios Argentinos

Junto a Oscar Baudille, vecinos de Lomas y fundador de la agrupación, los chicos del Gutiérrez recibieron la visita de sus héroes.

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Una visita especial de los Super Héroes Solidarios que contó uno de sus integrantes de Lomas.&nbsp;

Una visita especial de los Super Héroes Solidarios que contó uno de sus integrantes de Lomas. 

Llevaron regalos para más de 30 chicos.

Llevaron regalos para más de 30 chicos.

"Fue una jornada cargada de emoción porque estuvimos con alrededor de 35 chicos que nos recibieron con enorme cariño", comenzó contando el lomense que en esta oportunidad estuvo de estreno: "Fui de Yellow Lantern y me acompañó un nuevo personaje: 'el loro Arturo' que hizo reír a más de un peque con sus frases graciosas y sus alitas en movimiento".

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Súper Héroes Solidarios Argentinos es un grupo de voluntarios que se dedica a disfrazarse de distintos personajes con el objetivo de sorprender a los más chicos.

Representando a Lomas en el Gutiérrez

La visita que se generó el último sábado contó con la presencia de un equipo de superhéroes que acompañó al lomense: "Llegamos al hospital junto a Thor, Blancanieves, Supergirl, La Princesa Cuentacuentos, Alegría, Guardian, Harley Queen, Gatubela y una Wonder Woman que vino especialmente desde Santos Lugares".

La recorrida se realizó en el marco del Mes del Niño y anunciaron que van a recorrer otros espacios para festejar junto a los chicos. "En esta visita recorrimos varias subunidades y comprobamos que hay muchos casos de bronquiolitis. Por lo que tomamos todos los recaudos que nos indicaron los médicos de piso", contó el superhéroe local. Tuvieron que estar con barbijos y mantener todas las medidas de higiene. Les repartieron a los chicos hojas para colorear, pinturitas, rompecabezas, juguetes y globos.

Lo que se viene en el Mes de la Niñez

Los Super Héroes Solidarios Argentinos anunciaron que quedan dos visitas más durante este mes para festejar el Día del Niño. Según contó Baudille, van a asistir el sábado 15 a River y el 23 se trasladarán a Temperley para visitar el gym del Roña Castro. "Vamos a ofrecer chocolatada y entrega de juguetes para la gente del barrio", adelantó.

El gimnasio del exboxeador Roña Castro está ubicado sobre la calle Pasco al 5000, por el lado de Temperley y todos los años la agrupación solidaria visita dicho espacio. "Para nosotros es un hermoso encuentro porque vemos con la alegría que nos recibe la gente y luego toman la chocolatada con las facturas con muchas ganas así que es una de las visitas que más esperamos", recalcó.

Respecto a lo que va a suceder en las instalaciones del Club Atlético River Plate detalló: "Ellos se encargan de invitar a los socios. Además la gente del área Social de River va a llevar chicos de distintos Merenderos por lo que entendemos que será una jornada masiva donde los superhéroes tendrán que sacarse muchas fotos y divertir a los niños".

Para más información sobre la agrupación seguir la cuenta de Instagram: @superheroessolidarios.

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