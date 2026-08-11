Preparan un homenaje para Pedro Pablo Turner en Fiorito

Turner fue intendente de Lomas entre julio de 1973 y 1974.

Descubrirán una placa conmemorativa de Pedro Pablo Turner, exintendente y víctima del terrorismo de Estado, el miércoles desde las 14, en el Centro de Gestión del Municipio (CGM) de Fiorito, ubicado en Campana 300, y forma parte de acciones impulsadas por el Municipio de Lomas de Zamora y el programa Memoria en Comunidad.

La actividad se enmarca en los 50 años de su desaparición durante la última dictadura cívico-militar con el objetivo de mantener vivo el legado de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado. El acto en Fiorito contará con la participación de autoridades, vecinos y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia para Pablo Turner, quienes compartirán un momento de reflexión.

Pedro Pablo Turner fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Quién fue Pedro Pablo Turner Pedro Pablo Turner fue intendente de Lomas de Zamora entre 1973 y 1974 y tuvo una trayectoria política, sindical y territorial. Durante su gestión impulsó obras como la iluminación de Camino Negro, la extensión de la red de agua potable en Albertina y desagües en Budge.

En 1976 fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. A 50 años de su desaparición, su figura continúa presente en la memoria del distrito y es reivindicada por su compromiso con la comunidad.

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