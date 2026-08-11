martes 11 de agosto de 2026
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11 de agosto de 2026
A 50 años del golpe.

Preparan un homenaje para Pedro Pablo Turner en Fiorito

Descubrirán una placa para recordar al exintendente y víctima del terrorismo de Estado, Pedro Pablo Turner, el miércoles en la sede del CGM de Fiorito.

Turner fue intendente de Lomas entre julio de 1973 y 1974.

Turner fue intendente de Lomas entre julio de 1973 y 1974.

Descubrirán una placa conmemorativa de Pedro Pablo Turner, exintendente y víctima del terrorismo de Estado, el miércoles desde las 14, en el Centro de Gestión del Municipio (CGM) de Fiorito, ubicado en Campana 300, y forma parte de acciones impulsadas por el Municipio de Lomas de Zamora y el programa Memoria en Comunidad.

La actividad se enmarca en los 50 años de su desaparición durante la última dictadura cívico-militar con el objetivo de mantener vivo el legado de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado. El acto en Fiorito contará con la participación de autoridades, vecinos y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia para Pablo Turner, quienes compartirán un momento de reflexión.

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