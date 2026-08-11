Pedro Troglio, tras la derrota de Banfield con Belgrano: "Es muy difícil confrontar con la jerarquía"

Banfield volvió a tener un partido lejos de las expectativas frente a Belgrano de Córdoba , que impuso condiciones de campeón. Pedro Troglio reconoció la derrota y apuntó a la jerarquía del rival como una de las causas del flojo desempeño de sus dirigidos. De Racing, dijo que no se fía por el presente del equipo de Avellaneda.

El entrenador del Taladro expuso que intentaron con sus armas contrarrestar el mejor juego del Pirata, que se llevó un inobjetable 2-0 del estadio Florencio Sola.

“El partido se intentó pelearlo, sacrificado, intenso, disputándolo. Después hay una cierta jerarquía que hace que a veces de cinco jugadas media de peligro, tres claras en el primer tiempo y dos en el segundo, te hagan goles”, analizó el técnico.

En ese sentido, agregó que “esto es un poco el panorama cuando enfrentás a equipos que tienen muy buenos jugadores. El equipo luchó, en el segundo tiempo si bien vinieron los goles tuvimos la pelota, generamos alguna situación, pero a la larga es muy difícil confrontar con la jerarquía. Algunas van a tener y en esas algunas te pueden concretar”.

Para este Banfield no hay rivales fáciles, cada uno es una final por la permanencia. Por eso, Pedro Troglio destacó que “hay equipos que están en la pelea con vos y podés lucharla, con otros la tenés que luchar desde atrás. En años anteriores hemos sumado en partidos que no lo pensábamos, pero hoy ha costado. La diferencia estuvo principalmente en esa jerarquía individual que tiene ellos, que con cinco jugadas te pegan dos tiros en los palos, una que se va afuera y después tuvieron los dos goles”.

Banfield y el partido contra Racing

Racing asoma en el horizonte, el próximo viernes desde las 20.30. Los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda arrastran dos derrotas consecutivas (Tigre y Argentinos Juniors), pero para el oriundo de Luján no es algo que pueda jugar a favor de Banfield.

“No me fio de un equipo que perdió un partido, ni del que perdió cuatro como River. Estos son equipos que a la larga después vuelven a recuperarse y ganar, porque por ahí lo hacen inversiones de US$50 millones. Sino sería muy fácil creer que River o Racing van a perder todos los partidos. Van a volver a ganar, no me fío que perdió el otro día y el anterior también con un equipo que tiene dinero para contratar jugadores como Tigre, que sigue gastando”, expresó el estratega táctico del Taladro.

Belgrano de Córdoba fue muy superior a Banfield.

Analizando al futuro rival, consideró que “no es que perdió con el último de la tabla, le tocó perder con Tigre de local, el otro día con Argentinos Juniors. Va a ser duro, sabemos que tenemos que tratar de sumar, pero también sabemos que arrancás un poco de atrás, a veces en algunos casos hicimos buenos partidos”.

Inhibiciones que no se levantan

El Torneo Clausura va a entrar en la 5º fecha y Banfield todavía no pudo presentar a sus refuerzos. Eso se hará efectivo una vez que el club levante las inhibiciones. Pedro Troglio no ocultó su preocupación por este problema que ya es habitual cada temporada.

“Todavía no se han levantado, no sé, la verdad que desconozco, y si vamos a tener la posibilidad en lo inmediato que se levanten. No sé si para el viernes, para el martes, así que vamos a esperar a ver qué pasa, ojalá que se puedan levantar. Es necesario”, afirmó.

Cuando la FIFA confirma la cancelación de todas las inhibiciones serán presentados seis de los nueve refuerzos que inscribió al cierre del libro de pases: Renzo Malanca, Nehuén Paz, Lautaro Cano, Manuel Arteaga, Matías Hernández y Alexander Machado. Los casos de Brian Bustos, Martiniano Moreno y Jeremías Heindenreich están difíciles.