Facundo Moyano reveló que Candela Arizaga tuvo un paro cardíaco

Facundo Moyano rompió el silencio tras ser detenido el martes pasado en un hecho que generó polémica luego de que su novia, la influencer Candela Arizaga , lo acusara de sufrir lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

El exdiputado y sindicalista negó consumir drogas y afirmó que su pareja había sufrido “un paro cardíaco”, en una extensa entrevista que brindó a Telefe Noticias.

Fuerte. Una amiga de Candela Arizaga contó qué le dijo sobre el episodio con Facundo Moyano

Facundo Moyano indicó que la primera llamada al 911 se realizó cuando ambos todavía estaban dentro del departamento del edificio ubicado en Avenida Del Libertador al 5400, y no cuando ella había salido del mismo.

“Después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero”, afirmó el dirigente, y aseguró que él mismo le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a su novia.

El paro cardíaco que sufrió Candela Arizaga

Facundo Moyano sostuvo que Candela Arizaga no recuerda ese momento porque no estaba consciente y dijo tener registros de lo ocurrido dentro de su vivienda. “Yo la quiero ver porque le quiero mostrar lo que le pasó, porque ella no es consciente”, declaró en la entrevista con Rodolfo Barili.

Según el relato, a las 5.03 se produjo el llamado al 911 y el encargado del edificio deslizó que Facundo Moyano le habría dicho que él mismo estaba sufriendo un paro cardíaco. El dirigente aclaró: “Claramente, yo no puedo haber tenido un paro cardíaco porque no puedo llamar al portero mientras tengo un paro cardíaco”.

Ante consultas sobre consumo de estupefacientes, Facundo Moyano respondió: “No, no se consumió cocaína”. Sobre su propio consumo afirmó: “No consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción”. También explicó que rechazó someterse a análisis de sangre y orina porque esa decisión se lo “sugirieron” sus abogados.

Respecto de las imágenes de Candela Arizaga corriendo por las calles de Belgrano, Facundo Moyano objetó la interpretación de uno de esos registros y aseguró que el hombre que aparece detrás de la joven no es él, sino un efectivo policial.

“Nunca soy yo el que está corriendo. El que está de pantalón corto y de remera soy yo”, precisó Facundo Moyano. Explicó que Candela Arizaga salió primero del edificio en ascensor y que él debió esperar a que el elevador volviera a subir, por lo que quedó varios minutos detrás de ella.

Facundo Moyano habló de su detención

Facundo Moyano afirmó también que llamó a la Policía y al portero pidiendo que vinieran la ambulancia y la fuerza de seguridad: “¿Una persona que está cometiendo violencia contra su pareja llama a la Policía y le dice ‘vengan, por favor’?”

Indicó que cuenta con videos y grabaciones del interior de su departamento que, según dijo, respaldarían su versión: “Tengo todo el episodio que sucedió, lo tengo filmado”. Negó, sin embargo, haber decidido aportar esas imágenes a la investigación y declaró que pretende mostrarlas a Candela Arizaga y a algunos periodistas.

El dirigente cuestionó la actuación de la Justicia por su detención y sostuvo que no existían elementos suficientes para acusarlo, además de afirmar que su condición de figura pública pudo influir en la decisión: “Yo soy consciente de que estuve detenido también porque soy Facundo Moyano”.