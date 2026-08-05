Una amiga de Candela Arizaga contó qué le dijo sobre el episodio con Facundo Moyano

Mientras la Justicia y la Policía continúan investigando el escandaloso hecho que protagonizaron Candela Arizaga y Facundo Moyano , la mejor amiga de la influencer y modelo dio su versión de lo ocurrido luego de una larga charla que tuvo con ella.

Nicole contó que estuvo junto a Candela Arizaga en el hospital y aseguró que pudieron hablar sobre lo sucedido antes de que la modelo rosarina descansara y que reciba el alta médica.

“Es una situación muy difícil. Duele ver cómo se habla, cómo se inventa, cómo se señala sin saber la verdad. En este momento elijo estar del lado de la persona que quiero, que es Candela, mi mejor amiga, porque conozco su corazón”, expresó en Pasó en América.

Y siguió: “Un error que se puede cometer no nos define como persona. Antes de opinar o condenar, recordemos que atrás de eso hay una historia, una realidad que solo viven quienes la conocen. La empatía siempre va a valer más que todos los rumores”.

La charla que tuvo con Candela Arizaga

Sobre la conversación que mantuvo con su amiga en el hospital, reveló cuál fue la explicación sobre los hechos que encendieron las alarmas.

“Fue una situación entre ellos, donde se entró en un momento de paranoia por un momento que estaban compartiendo juntos. Se les fue de las manos. No hubo violencia de género, como estuvieron diciendo. Sí, a ella le agarró un poco de miedo porque estaba desorientada por la situación que ya se sabe, pero ahora está bien, está consciente”, aseguró.

Y agregó: “Ella está pasando por una situación muy triste. En este momento está descansando, hace horas que está durmiendo. Está entrando en razón de una situación muy complicada, pero está acompañada por su mamá, su hermana y toda su familia. Apenas nos enteramos, todos saltamos de la cama y fuimos corriendo al hospital para que no estuviera sola”.

Respecto del vínculo entre Candela Arizaga y Facundo Moyano, explicó: “Ellos tienen una relación superestable. Están juntos hace bastante tiempo, se llevan bien. Obviamente, está enganchada, lo quiere mucho. A Facundo lo conocemos todos porque ella nos lo presentó. La familia de Cande lo conoce. Es una situación lamentable que se desbordó y se fue de las manos”.