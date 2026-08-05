Comenzó la tercera edición de la Copa Comunidad Lomas

La Copa Comunidad Lomas atraviesa su tercera edición con 128 clubes de todos los barrios de Lomas de Zamora , el certamen disputará este miércoles la segunda jornada de los 64avos de final, con 32 partidos distribuidos en 16 sedes. El torneo esa destinado a la categoría 2013, la última que participa en al baby fútbol.

Según destacó el subsecretario de Relaciones Institucionales del Municipio, Santiago Ábalos , el campeonato mantiene un crecimiento sostenido desde su creación. “Esta es la tercera edición de la Copa Comunidad. La primera fue con la categoría 2011, la segunda con la 2012 y este año es con la 2013. El primer año participaron 64 equipos, el segundo 80 y este año son 128”, explicó.

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La competencia se disputa todos los miércoles con dos partidos por sede programados para las 19 y 20. En esta primera instancia, los equipos fueron divididos en dos zonas de 64 equipos y el certamen avanza mediante eliminación directa hasta definir al campeón.

Tras la disputa de la primera mitad de los 64avos de final el miércoles pasado, este 5 de agosto será el turno de los restantes 64 equipos. “Las sedes van cambiando miércoles a miércoles y los lunes ya tenemos confirmados los clubes donde se va a jugar. Como utilizamos clubes de barrio con tinglado para evitar suspensiones por lluvia, dependemos de la disponibilidad de cada institución”, señaló Ábalos.

La final esta prevista para el 16 de septiembre y las semifinales el 9.

Una primera fase con goles

El torneo comenzó la semana pasada con una intensa jornada desarrollada en 16 sedes simultáneas, donde se disputaron 32 encuentros. La final esta prevista para el 16 de septiembre y las semifinales el 9.

Entre los resultados más destacados aparecieron las goleadas de Falucho 14-1 sobre La Socie, Atlético Llavallol ante Napoli por 12-0 y París frente a Gimnasia Villa Albertina T1 por el mismo marcador. También sobresalieron los triunfos de Estrellas Unidas de Fiorito por 10-3 sobre San Juan Fiorito, Sampdoria por 9-1 ante Defensores Unidos, El Porvenir por 8-0 frente a Juventud Unida de Falucho, 9 de Julio de Banfield goleó 8-4 a Mariano Moreno y Alianza San Juan aplastó 14-0 a 9 de Julio San José.

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Además, cuatro cruces se definieron desde el punto penal: Latino eliminó a Darwin, El Nuevo Paredón dejó en el camino a Fiorito Junior, San Fernando T1 superó a 21 de Septiembre y ROA T1 avanzó frente a Atlético Medea.

Los otros ganadores fueron Sofovima, Las Heras, La Tablita, Gral Roca, 9 de Enero, El Ciclón, Bujia, Soc Italiana Cristobal Colón, Euskadi, Alto Verde, La Ayolas, Génesis FC, Defensores de San Fernando T2, Arco Iris, San Cristobal, 25 de Mayo, La Pandilla y La Bolsita.

Las sedes de este miércoles

La segunda jornada de los 64avos de final se jugará en Cabral, Villa Rita, Las Brisas, San Martín, Juventud Unida Fiorito, Sociedad Villa Independencia, Gatica, SITRA, Almafuerte Lomas, La Perla, General Roca, Ituzaingó, Sofovima, Villa Recreo, Falucho Parque Barón y Juvenil de Llavallol.