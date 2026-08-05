San Cayetano en Lomas: dónde y cómo serán las celebraciones por el patrono del trabajo

Como cada 7 de agosto, las iglesias y capillas de Lomas de Zamora recibirán a cientos de fieles que se acercarán para agradecer o pedir trabajo en el Día de San Cayetano , una de las celebraciones católicas con más convocatoria del país.

Ese año, la festividad será más especial en Ingeniero Budge , donde la Capilla San Cayetano (Jofre de Loiza 921) celebrará el 50° aniversario de su fundación con una agenda de actividades que comenzó con la tradicional novena.

El miércoles 6 de agosto se realizará la misa de vigilia a las 23.30 y, a la medianoche, el tradicional repique de campanas para recibir el día del santo. La celebración central será el viernes 7 de agosto. A las 10 habrá bautismos, a las 11 se celebrará una misa y a las 18.30 tendrá lugar la misa principal, que culminará con la tradicional procesión por las calles del barrio.

En la Capilla San Cayetano (Boquerón 1552), el templo permanecerá abierto de 9 a 21. El cronograma contempla misas a las 9, 12 y 20, mientras que la tradicional procesión se realizara a las 17. Desde la comunidad parroquial invitaron a los vecinos a colaborar con alimentos no perecederos y otras donaciones destinadas a acciones solidarias.

En Banfield, la celebración tendrá lugar en la Capilla San Cayetano (Marature 640, Banfield Oeste). El templo abrirá sus puertas a las 9, la procesión por el barrio comenzará a las 18 y la Santa Misa se celebrará a las 19. Durante toda la jornada habrá venta de productos dulces y artículos de santería.

Por su parte, la Parroquia San Francisco de Asís de Llavallol (Moldes 302), también vivirá una jornada especial. La imagen de San Cayetano estará expuesta frente al templo de 10 a 13 de 16 a 18.30 para que los fieles puedan acercarse a rezar y pedir sus intenciones. Además, a las 18 se rezará el Santo Rosario de San Cayetano y a las 18.30 la Santa Misa, también recibirán alimentos no perecederos.

Las misas serán a las 9, 12 y 20, mientras que la tradicional procesión se realizara a las 17.

Por qué San Cayetano es el santo del pan y el trabajo

Cada 7 de agosto la Iglesia católica recuerda a San Cayetano fallecido ese día de 1547 en Nápoles, Italia, promovió una vida basada en la austeridad, la caridad y la confianza en la providencia. A partir de la década de 1930, en medio de una profunda crisis económica, comenzó a consolidarse como el patrono del pan y del trabajo, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para quienes buscan un empleo o atraviesas dificultades.

Desde entonces, la consigna "pan, paz y trabajo" acompaña cada celebración del 7 de agosto y resume el espíritu de una jornada que reúne a miles de personas para agradecer, pedir un futuro mejor y renovar la fe.