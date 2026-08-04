Quién es Candela Arizaga, la influencer y modelo que denunció a Facundo Moyano

Facundo Moyano, hijo de Hugo, hermano de Pablo y exdiputado y sindicalista , estuvo demorado luego de un amplio operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires por un presunto hecho de violencia de género contra la influencer Candela Arizaga , quien fue asistida cuando estaba corriendo desnuda con un aparente brote psicótico.

La primera información que trascendió indica que la joven denunció que Facundo Moyano la habría agredido físicamente y aún están a la espera del análisis médico. Además, habría confesado estar consumiendo estupefacientes desde hacía días.

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Candela Arizaga es una joven modelo e influencer de 23 años, oriunda de la ciudad de Rosario. Se destaca en Instagram y otras plataformas por su actividad, con una comunidad que supera los 300 mil seguidores.

Su perfil de Instagram , donde se define como “modelo y creadora de contenido”, combina fotos de viajes de lujo, moda y su fanatismo por Rosario Central.

Candela Arizaga, influencer y modelo.

Además de su faceta frente a cámara, trabajó como promotora en distintos eventos deportivos, especialmente en competencias del Turismo Carretera, donde comenzó a ganar visibilidad en el ambiente del automovilismo argentino.

Su presencia digital la llevó a convertirse en una figura habitual de eventos, campañas y salidas nocturnas, y a ser noticia por sus relaciones sentimentales.

Candela Arizaga y Facundo Moyano habrían iniciado una relación a principios de este año y su vínculo trascendió a la prensa en febrero, tras ser captados por los medios "a los besos". Sin embargo, nunca hicieron público su noviazgo.

El vínculo con Facundo Moyano se hizo público en febrero pasado, durante una emisión del programa Puro Show (El Trece). En ese entonces, la imagen de ambos cenando juntos en un lujoso restaurante de Puerto Madero generó revuelo y comentarios en redes sociales. Pero lo que más llamó la atención fue el detalle aportado por la periodista Pochi de Gossipeame, quien relató: “Un detalle es que ellos cenan muy acaramelados y a los besos. Cuando se tuvieron que ir, sale primero él. Ella espera un rato y sale después. Se cuidaron”.

Candela Arizaga, influencer y modelo vinculada con Facundo Moyano.

Ex de L-Gante y rumores con Enzo Fernández

No es el primer acercamiento que Candela Arizaga tiene con la farándula. A principios de 2024, la modelo protagonizó un romance público con el cantante L-Gante, cuando este se encontraba separado de Wanda Nara. Su vínculo finalizó en abril de ese mismo año.

Otro de los rumores la vinculó con el futbolista Enzo Fernández, cuando él estaba separado de su actual pareja, Valentina Cervantes. Sin embargo, nunca se confirmó del todo.