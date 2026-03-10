El relato de Andrea Lázaro de Gran Hermano sobre su ex denunciado por violencia de género

Andrea Lázaro , exparticipante de Gran Hermano 2024 , contó cómo se enteró de las denuncias por presunta violencia de género contra su entonces pareja, Ramiro Ferreyra. Todo ocurrió hace unos meses cuando una joven llamada Romina habló con Infama , en América TV, contó lo ocurrido con el denunciado.

En el mismo programa de América TV, Andrea Lázaro explicó cómo vivió aquel momento. "Yo estaba hace una semana con él en ese momento. Gracias a la nota que le hicieron a ella, yo abrí los ojos", reveló.

“Duró dos meses la relación, pero tuve todas las alertas", afirmó la ex participante de Gran Hermano. Y siguió: "Yo estaba observando todo. Mi hijo me alertó porque venía de una relación donde también tuve problemas, entonces yo estaba atenta todo".

Luego de la entrevista con Romina, la relación atravesó un breve distanciamiento. Sin embargo, Ferreyra siempre negó las acusaciones que pesaban sobre él y desestimó lo dicho por su ex. "Me decía que era mentira, que era usaba maquillaje. Él y toda su familia estaban en complot", aseguró.

Finalmente, decidió investigar por su cuenta y terminó confirmando varias de las sospechas que tenía. "Viví dos meses de mentiras. Me fui un día porque me enojé por esto. Eran mentiras hasta en lo cotidiano, mientras intentaba comunicarme con Romina, pero no podía", contó en el programa.

image Andrea Lazaro estuvo en América TV.

También contó el momento clave que la llevó a comprobar lo que intuía. "Le saqué el celular a él, me pasé su número y ahí confirmé todo lo que yo creía", reveló.

"Él me dijo que era evangelista, no lo era. No tuvo tiempo de hacerme nada a mí, conmigo se portaba sumiso. Estos seres actúan con gente más manejable, más vulnerable", contó. Y cerró: "Sin la entrevista no hubiese seguido con él porque no se sostiene tanta mentira".