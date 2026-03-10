martes 10 de marzo de 2026
Escribinos
10 de marzo de 2026
De festejo.

Cómo fue el lujoso festejo de cumpleaños de la China Suárez

La China Suárez celebró la llegada de sus 34 años instalada en Turquía, acompañada por parte de su familia, algunos amigos y Mauro Icardi.

La China Suárez, de festejo.&nbsp;

La China Suárez, de festejo. 

Alejada del escándalo mediático de la Argentina, la China Suárez celebró su cumpleaños número 34 rodeada de sus hijos, amigos y su novio Mauro Icardi en Turquía. Algunas de las postales del lujoso festejó circularon a través de las redes sociales.

image
La China Suárez, de festejo.

La China Suárez, de festejo.

La celebración tuvo lugar en un exclusivo yate que navegaba por la Mezquita de Ortaköy, ubicada a orillas del estrecho del Bósforo en Estambul.

Lee además
La China Suárez lució un look muy similar al estilo de Wanda Nara. 
La liquidaron.

El look de la China Suárez "a lo Wanda Nara" que indignó a todos en redes sociales
Mauro Icardi ya tiene fecha de divorcio con Wanda Nara. ¿Se casa con la China Suárez?
Todo listo.

¿Se casa con La China Suárez? Se conoció la fecha en la que Icardi se divorciará de Wanda
image

La actriz eligió un vestido negro ceñido a su cuerpo con unos zapatos Louis Vuitton para recibir esta nueva etapa de su vida, mientras que su pareja eligió un look total white para acompañarla.

En las imágenes que circularon durante la madrugada de este lunes, la China Suárez se encuentra acompañada por su hija Rufina, su novio Mauro Icardi y algunos amigos de la pareja, en lo que pareció una reunión exclusiva para el círculo íntimo.

image

La China Suárez, con otros planes

La celebración coincide con un período de transformación para la actriz, quien se encuentra establecida en Turquía desde hace varios meses.

En esta nueva etapa de su vida, comenzó a trabajar en distintos proyectos audiovisuales como En el barro 2, mientras, a la par, reorganiza su vida familiar en compañía de sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio.

Temas
Seguí leyendo

El look de la China Suárez "a lo Wanda Nara" que indignó a todos en redes sociales

¿Se casa con La China Suárez? Se conoció la fecha en la que Icardi se divorciará de Wanda

El inesperado elogio de Gerardo Romano a la China Suárez

El romántico mensaje de Mauro Icardi a la China por su cumpleaños

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Andrea Lázaro habló de todo.  video
Fuerte.

El relato de Andrea de GH sobre su ex denunciado por violencia de género

Las más leídas

Te Puede Interesar

ATE y CTA fueron a la Justicia para frenar la reforma laboral de Javier Milei
¿Es inconstitucional?

ATE y CTA fueron a la Justicia para frenar la reforma laboral: ¿Podrán?