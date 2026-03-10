Cómo fue el lujoso festejo de cumpleaños de la China Suárez

Alejada del escándalo mediático de la Argentina, la China Suárez celebró su cumpleaños número 34 rodeada de sus hijos, amigos y su novio Mauro Icardi en Turquía . Algunas de las postales del lujoso festejó circularon a través de las redes sociales.

La celebración tuvo lugar en un exclusivo yate que navegaba por la Mezquita de Ortaköy, ubicada a orillas del estrecho del Bósforo en Estambul.

Su amigo y estilista, Juanma Cativa, publicó la primera foto de la cumpleañera en sus redes sociales, con la China Suárez en el centro posando junto a sus dos tortas y el ambiente finamente decorado con globos de corazones.

La actriz eligió un vestido negro ceñido a su cuerpo con unos zapatos Louis Vuitton para recibir esta nueva etapa de su vida, mientras que su pareja eligió un look total white para acompañarla.

En las imágenes que circularon durante la madrugada de este lunes, la China Suárez se encuentra acompañada por su hija Rufina, su novio Mauro Icardi y algunos amigos de la pareja, en lo que pareció una reunión exclusiva para el círculo íntimo.

La China Suárez, con otros planes

La celebración coincide con un período de transformación para la actriz, quien se encuentra establecida en Turquía desde hace varios meses.

En esta nueva etapa de su vida, comenzó a trabajar en distintos proyectos audiovisuales como En el barro 2, mientras, a la par, reorganiza su vida familiar en compañía de sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio.