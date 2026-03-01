El inesperado elogio de Gerardo Romano a la China Suárez

Gerardo Romaro y la China Suárez.

En medio de las críticas que recibió la China Suárez por su participación en la segunda temporada de En el barro, Gerardo Romano no dudo en respaldar a su compañera de elenco en la exitosa serie de Netflix con varios comentarios elogiosos.

“La estoy viendo, la serie está muy bien hecha”, comenzó diciendo Gerardo Romano a Puro Show, en El Trece. Aunque aclaró que no trabajó con la China Suárez ni la había visto antes en profundidad, admitió que su opinión cambió tras verla en pantalla.

Embed “Me parecía que en principio, aunque sea un prejuicio, es demasiado linda para ser talentosa, si Dios es justo y reparte un poco”, dijo. Y agregó: “Me sorprendió su belleza y su trabajo, está muy bien”.

La buena onda de Gerardo Romano con la China Suárez Gerardo Romano destacó especialmente la exigencia del papel que interpreta la actriz: “Son escenas jugadas, pero muy buena su calidad de actriz”.

image La China Suárez, en En el barro. El actor también valoró la producción en general y el tono de la serie, remarcando que se trata de un trabajo cuidado y con riesgo artístico. En ese contexto, consideró que la China Suárez logró estar a la altura del desafío y que su interpretación acompaña la potencia del relato. Además, no negó ni afirmó participar de la tercera temporada.

