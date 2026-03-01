domingo 01 de marzo de 2026
Escribinos
1 de marzo de 2026
Buena onda.

El inesperado elogio de Gerardo Romano a la China Suárez

Gerardo Romano habló elogiosamente de la China Suárez, su compañera de elenco en la segunda temporada de En el barro, la exitosa serie de Netflix.

Gerardo Romaro y la China Suárez.&nbsp;

Gerardo Romaro y la China Suárez. 

En medio de las críticas que recibió la China Suárez por su participación en la segunda temporada de En el barro, Gerardo Romano no dudo en respaldar a su compañera de elenco en la exitosa serie de Netflix con varios comentarios elogiosos.

Lee además
Una de las protagonistas de En el Barro marchó contra la reforma laboral de Javier Milei. 
Se manifestó.

Fue protagonista en El Barro y marchó contra la Reforma Laboral de Javier Milei
Netflix confirmó que En el Barro tendrá tercera temporada. 
Atención, fanáticos.

Netflix confirmó la tercera temporada de "En el Barro"
Embed

“Me parecía que en principio, aunque sea un prejuicio, es demasiado linda para ser talentosa, si Dios es justo y reparte un poco”, dijo. Y agregó: “Me sorprendió su belleza y su trabajo, está muy bien”.

La buena onda de Gerardo Romano con la China Suárez

Gerardo Romano destacó especialmente la exigencia del papel que interpreta la actriz: “Son escenas jugadas, pero muy buena su calidad de actriz”.

image
La China Suárez, en En el barro.

La China Suárez, en En el barro.

El actor también valoró la producción en general y el tono de la serie, remarcando que se trata de un trabajo cuidado y con riesgo artístico. En ese contexto, consideró que la China Suárez logró estar a la altura del desafío y que su interpretación acompaña la potencia del relato. Además, no negó ni afirmó participar de la tercera temporada.

Temas
Seguí leyendo

Fue protagonista en El Barro y marchó contra la Reforma Laboral de Javier Milei

Netflix confirmó la tercera temporada de "En el Barro"

¿Se casa con La China Suárez? Se conoció la fecha en la que Icardi se divorciará de Wanda

Kapanga celebra sus 30 años en Temperley y con una gira por la Provincia

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Carmen Barbieri y el Bambino Veira. 
Vintage.

Carmen habló de su relación con el Bambino: "No lo hacíamos en la cama, lo hacíamos en..."

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los Andes cayó ante Defensores de Belgrano y profundizó su mala racha.
Mal momento.

¿Cuántos partidos lleva Los Andes sin ganar? La racha que arrastra del campeonato pasado