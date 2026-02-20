Fue protagonista en El Barro y marchó contra la Reforma Laboral de Javier Milei

Una de las protagonistas de En el Barro marchó contra la reforma laboral de Javier Milei.

La actriz, directora y guionista Lorena Vega, conocida por su participación en la serie "En el barro", estuvo presente esta tarde en la marcha que se llevó a cabo en las inmediaciones del Congreso, mientras en el recinto los legisladores trataban la Reforma Laboral, impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Lorena Vega, quien además participó en numerosas películas, se acercó hasta la plaza, donde cientos de manifestantes, en su mayoría jóvenes, expresaban su rechazo al proyecto que se debatía en la Cámara de Diputados.

Lorena-Vega Lorena Vega, protagonista de En el Barro, marchó contra la reforma laboral de Javier Milei. La actriz fue reconocida por muchos de los presentes, quienes se acercaban tomarse una selfie, en medio de los disturbios que se originaron entre manifestantes y las fuerza de seguridad.

La dramaturga interpreta a 'Fabiana, la zurda' en la serie "En el barro", que se emite por una plataforma de streaming, y que cuenta la cruda superivivencia de un grupo de cinco mujeres, quienes tras un accidente fueron ingresadas en el penal "La Quebrada", donde deben luchar contra la corrupción y el abuso de poder tras las rejas.

