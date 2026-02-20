viernes 20 de febrero de 2026
Escribinos
20 de febrero de 2026
Se manifestó.

Fue protagonista en El Barro y marchó contra la Reforma Laboral de Javier Milei

Una de las protagonistas de la serie En el Barro se mostró en contra de la reforma laboral de javier Milei y se la pudo ver en la marcha frente al Congreso.

Una de las protagonistas de En el Barro marchó contra la reforma laboral de Javier Milei.&nbsp;

Una de las protagonistas de En el Barro marchó contra la reforma laboral de Javier Milei. 

La actriz, directora y guionista Lorena Vega, conocida por su participación en la serie "En el barro", estuvo presente esta tarde en la marcha que se llevó a cabo en las inmediaciones del Congreso, mientras en el recinto los legisladores trataban la Reforma Laboral, impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Lee además
La senadora Patricia Bullrich, al frente de las negociaciones por cambios en la reforma laboral que impulsa el Gobierno.
Encaminado.

El Gobierno planea convertir la reforma laboral en ley el 27 de febrero
Contundente paro contra la reforma laboral de Javier Milei: se esperan importantes movilizaciones.
Jornada clave.

La gente se moviliza contra la reforma laboral pese al paro general y de transporte
Lorena-Vega
Lorena Vega, protagonista de En el Barro, marchó contra la reforma laboral de Javier Milei.

Lorena Vega, protagonista de En el Barro, marchó contra la reforma laboral de Javier Milei.

La actriz fue reconocida por muchos de los presentes, quienes se acercaban tomarse una selfie, en medio de los disturbios que se originaron entre manifestantes y las fuerza de seguridad.

La dramaturga interpreta a 'Fabiana, la zurda' en la serie "En el barro", que se emite por una plataforma de streaming, y que cuenta la cruda superivivencia de un grupo de cinco mujeres, quienes tras un accidente fueron ingresadas en el penal "La Quebrada", donde deben luchar contra la corrupción y el abuso de poder tras las rejas.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno planea convertir la reforma laboral en ley el 27 de febrero

La gente se moviliza contra la reforma laboral pese al paro general y de transporte

Con 135 votos positivos, Diputados aprobó la Reforma Laboral

Guillermina Valdés sorprendió al hablar de los rumores de romance con Macri

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Mirtha Legrand comenzó a mandar las invitaciones ella misma por WhatsApp.
Adelanto.

Mirtha Legrand cumple 99 años y revelaron los detalles del gran festejo de la diva

Las más leídas

Te Puede Interesar

El auto se incrustó contra una carnicería en Ingeniero Budge.
Serios daños.

Terrible choque en Budge: un auto se incrustó en una carnicería