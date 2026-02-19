Contundente paro contra la reforma laboral de Javier Milei: se esperan movilizaciones

La CGT realiza su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei, mientras que otros espacios sindicales sumarán a la medida de fuerza una movilización a las puertas del Congreso, donde la Cámara de Diputados tratará el proyecto de reforma laboral.
Se prevé una jornada con poca actividad por el parate de la totalidad del transporte público, lo que incluye a los colectiveros de la UTA, que integra la CGT aunque no su consejo directivo.
El proyecto que introduce importantes cambios en la legislación del trabajo fue objeto de dos movilizaciones en rechazo de parte de la CGT: una en diciembre en Plaza de Mayo y otra la semana pasada en la Plaza del Congreso, y motivó ahora la primera huelga luego de que la iniciativa consiguiera media sanción.
Trabajadores de Fate, de CTERA y organizaciones sociales cortaron este jueves la Autopista Panamericana a la altura de la localidad bonaerense de Virreyes, mientras que militantes de izquierda hicieron lo propio en la Autopista Buenos Aires La Plata. Esto se da como reclamo ante los más de 900 despidos en la empresa de neumáticos y la reforma laboral
Si bien la CGT definió la medida sin organizar una marcha propia, distintos espacios gremiales y movimientos sociales llevan adelante cortes, piquetes y concentraciones que se extenderán durante toda la jornada contra la reforma laboral.
De acuerdo con lo informado por los organizadores, habrá más de 130 acciones en distintos puntos del país, incluyendo interrupciones en accesos estratégicos, puentes y rutas nacionales.
En el acceso al Puente Pueyrredón, en Avellaneda, los manifestantes se enfrentaron con la policía. Los efectivos de la fuerza federal los desalojaron.