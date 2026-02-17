martes 17 de febrero de 2026
17 de febrero de 2026
Sigue la presión.

La UOM le mojó la oreja a la CGT: "No nos sirve, hay que hacer paro indeterminado"

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Córdoba, Rubén Urbano, dijo que el paro convocado por la Confederación General del Trabajo es “dominguero”.

“Es paro con movilización, no nos sirve un paro dominguero; un paro matero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”, dijo Urbano.

La dura calificación de la CGT: "Son tibios"

También calificó a la medida de fuerza dispuesta por la CGT como “tibia”, tras una reunión de la cúpula y en reclamo a la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei en el Congreso.

“Acá no se trata que se firme o no un aumento salarial, acá se trata algo gravísimo como es la quita de derechos que tenemos nosotros como trabajadores. Eso no se puede arreglar con un paro de 24 horas. Hay que hacer un paro activo y por tiempo indeterminado”, afirmó.

