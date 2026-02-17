La UOM le mojó la oreja a la CGT: "No nos sirve, hay que hacer paro indeterminado".

“Es paro con movilización, no nos sirve un paro dominguero; un paro matero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”, dijo Urbano.

La dura calificación de la CGT: "Son tibios" También calificó a la medida de fuerza dispuesta por la CGT como “tibia”, tras una reunión de la cúpula y en reclamo a la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei en el Congreso.

“Acá no se trata que se firme o no un aumento salarial, acá se trata algo gravísimo como es la quita de derechos que tenemos nosotros como trabajadores. Eso no se puede arreglar con un paro de 24 horas. Hay que hacer un paro activo y por tiempo indeterminado”, afirmó.

El llamado de la CGT La CGT convocó a un paro nacional para cuando se discuta la reforma laboral la Cámara de Diputados, pero será sin movilización, indicaron. Todo indica que será el próximo jueves 19 de febrero. La reforma ya tiene media sanción del Senado y está a mitad de camino de convertirse en ley.

