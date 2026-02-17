Otra vez Federico Sturzenegger en la órbita de la corrupción por un gasto millonario.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger contrató un alquiler de oficinas en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788 (Diagonal Norte) por $720 millones para un período de 12 meses, con un canon de $60 millones mensuales por los pisos 3°, 4°, 5° y 6°, más 24 cocheras en el mismo edificio.

La contratación se tramitó de forma directa por adjudicación simple y, de acuerdo a la documentación del expediente, se presentó una sola oferta, correspondiente a la firma OTOBA S.A., que terminó recomendada para la adjudicación por ser “admisible y económicamente conveniente”. La orden de compra fue firmada por el ministro Federico Sturzenegger el día 30/11/2025. El precio mensual fijado para cada piso es de $15 millones.

El Tribunal de Tasación de la Nación fue el que determinó el canon locativo mensual total de $60 millones para los cuatro pisos (con seis cocheras por piso), que funcionarán como sede operativa del ministerio. En términos de superficie, el informe de tasación trabajó sobre 1.000 m² por piso.

¿Un posible caso de corrupción? Hay dos puntos clave. Primero, el pliego establece que “la oferta no deberá incluir” el pago de expensas ordinarias (es decir, el precio ofertado es “neto” de expensas). Segundo, el contrato prevé que las expensas ordinarias, electricidad, gas y otros consumos estarán a cargo de la locataria (el Estado) y que las extraordinarias corresponden a la locadora.

En la práctica, eso implica que el costo real para el Estado puede superar el valor del canon publicado, porque expensas y servicios corren por afuera del alquiler. La decisión, además, se inserta en una discusión interna del propio Gobierno: el expediente menciona una nota de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre la necesidad de cumplir con el programa “ALQUILER CERO”, que busca evitar nuevas erogaciones locativas y priorizar relocalizaciones en inmuebles estatales. FUENTE: nota.texto7

