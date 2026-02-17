martes 17 de febrero de 2026
17 de febrero de 2026
Al horno.

Otra vez Federico Sturzenegger en la órbita de la corrupción por un gasto millonario

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger contrató un alquiler de oficinas sobre Diagonal Norte por $720 millones.

La contratación se tramitó de forma directa por adjudicación simple y, de acuerdo a la documentación del expediente, se presentó una sola oferta, correspondiente a la firma OTOBA S.A., que terminó recomendada para la adjudicación por ser “admisible y económicamente conveniente”. La orden de compra fue firmada por el ministro Federico Sturzenegger el día 30/11/2025. El precio mensual fijado para cada piso es de $15 millones.

La CGT cruzó a Federico Sturzenegger por la reforma laboral. 
Reforma laboral: la CGT cruzó a Sturzenegger por su "sincericidio"
Denunciaron que la esposa de Federico Sturzenegger se benefició con un contrato del Estado. 
Denuncian que la esposa de Sturzenegger firmó un contrato millonario con el Estado

El Tribunal de Tasación de la Nación fue el que determinó el canon locativo mensual total de $60 millones para los cuatro pisos (con seis cocheras por piso), que funcionarán como sede operativa del ministerio. En términos de superficie, el informe de tasación trabajó sobre 1.000 m² por piso.

¿Un posible caso de corrupción?

Hay dos puntos clave. Primero, el pliego establece que “la oferta no deberá incluir” el pago de expensas ordinarias (es decir, el precio ofertado es “neto” de expensas). Segundo, el contrato prevé que las expensas ordinarias, electricidad, gas y otros consumos estarán a cargo de la locataria (el Estado) y que las extraordinarias corresponden a la locadora.

En la práctica, eso implica que el costo real para el Estado puede superar el valor del canon publicado, porque expensas y servicios corren por afuera del alquiler.

La decisión, además, se inserta en una discusión interna del propio Gobierno: el expediente menciona una nota de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre la necesidad de cumplir con el programa “ALQUILER CERO”, que busca evitar nuevas erogaciones locativas y priorizar relocalizaciones en inmuebles estatales.

FUENTE: nota.texto7

Reforma laboral: la CGT cruzó a Sturzenegger por su "sincericidio"

Denuncian que la esposa de Sturzenegger firmó un contrato millonario con el Estado

El Gobierno planea convertir la reforma laboral en ley el 27 de febrero

La CGT confirmó el paro nacional para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

