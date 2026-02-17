martes 17 de febrero de 2026
Policiales.

Una camioneta robada en Temperley fue recuperada a más de mil kilómetros

El vehículo había sido denunciado por robo en la Comisaría 8ª de Lomas de Zamora, en el barrio Villa Galicia Temperley. Lo usaban con patente falsa.

La camioneta robada en Temperley.

Una camioneta que había sido robada en el barrio Villa Galicia de Temperley fue recuperada por la Policía en la provincia de Río Negro. Circulaba con patentes falsas. El conductor fue demorado, pero no quedó detenido.

Todo ocurrió el domingo por la madrugada durante un operativo de control vehicular frente a la unidad policial de Cipolletti. Lo que era un procedimiento de rutina se convirtió en un hallazgo inesperado.

Los agentes pararon una Chevrolet Tracker y le pidieron la documentación al hombre que manejaba. Tras una revisión exhaustiva del vehículo, se dieron cuenta de que ambas patentes eran apócrifas y que los papeles que entregó el conductor tenían ciertas irregularidades.

Como si fuera poco, el chasis estampado en la camioneta tampoco coincidía con los registros con los registro oficiales. Los policías se dieron cuenta que detrás de todas estas anomalías había un delito más grave. Y no se equivocaron: era robado.

De Temperley a Río Negro

comisaria 8va villa galicia
Comisaría 8ª de Lomas de Zamora, con jurisdicción en el barrio Villa Galicia de Temperley.

Al consultar los datos de la camioneta en el sistema informático, el mismo mostró que el vehículo había sido robado en el partido de Lomas de Zamora. Registraba un pedido de secuestro vigente desde el 3 de abril de 2025 por robo y hurto automotor.

La solicitud había sido realizada por la Comisaría 8° de Villa Galicia, ya que la camioneta fue sustraída en Temperley. Evidentemente, en los meses siguientes le habían cambiado la patente y la vendieron en forma ilegal.

El conductor, un hombre mayor de edad, fue notificado en una causa por “encubrimiento agravado”, ya que no pudo justificar la procedencia de la camioneta. El vehículo quedó secuestrado y se investiga cómo llegó desde Lomas de Zamora hasta Río Negro.

