Insólito robo en Lomas de Zamora: se llevaron una oveja de la puerta de una casa

El robo quedó filmado y los dueños piden ayuda a los vecinos de Lomas de Zamora.

Una familia de Lomas de Zamora reportó el robo de una oveja que tenían como mascota. Dos personas se la llevaron de la puerta de su casa. La insólita secuencia quedó filmada.

Todo ocurrió el sábado 7 de febrero en la esquina de las calles La Haya y Pío Baroja , en la localidad de Villa Centenario . La oveja estaba atada a un poste en la vereda de la vivienda familiar, cuando un auto color negro frenó para llevársela.

Del vehículo bajaron dos hombres. En pocos segundos la desataron, la metieron adentro del vehículo y escaparon a toda velocidad por La Haya, en dirección a Benito Pérez Galdos .

Al notar que la oveja no estaba en la vereda, los dueños revisaron las cámaras de seguridad de los vecinos y vieron lo que había pasado. Inmediatamente difundieron las imágenes y pidieron ayuda para poder recuperar a la oveja.

Ocurrió en La Haya y Pío Baroja, en Villa Centenario. pic.twitter.com/ggi6oWremD — Diario La Unión (@LaUnionDiario) February 10, 2026

Los dueños piden ayuda a los vecinos de Lomas de Zamora

La familia damnificada informó que la oveja era su mascota, que llevaban varios años cuidándola y que contaban con la autorización necesaria para tenerla. Pidieron ayuda para poder encontrar a los responsables del insólito robo.

“La oveja cuenta con guía y papeles correspondientes. Estamos en busca de cámaras que den con la chapa patente para poder radicar la denuncia correspondiente. Si alguien reconoce el automóvil, es un Ford k 2020”, comentó Rocío Lezcano, dueña de la oveja, en un breve comunicado.

En la misma línea, comentó la angustia de los niños que jugaban con la oveja. “Tenemos a tres bebés preguntando por su mascota. Ya hace 5 años que la tenemos con nosotros, la compramos cuando era bebé”, lamentó.

Quienes puedan colaborar con algún dato, pueden comunicarse al Facebook personal de Rocío o comentar el posteo original donde se dio a conocer la situación. “Si alguien podría colaborar sería de mucha ayuda, es cuestión de horas de encontrar el coche y hacer la denuncia. Lo hacemos público para que puedan remediar la situación y no llegar a la justicia”, señaló.