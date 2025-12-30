Otro terrible incendio en Lomas de Zamora: una familia de Villa Centenario perdió su casa

Una familia perdió su casa tras un feroz incendio en la localidad de Villa Centenario . El siniestro dejó sin luz a varios vecinos de la cuadra. Ayer había ocurrido una desgracia similar en Villa Albertina.

Los incendios no dan tregua en Lomas de Zamora . Esta vez, los damnificados fueron unos vecinos de la calle Conesa al 700 , entre Amberes y Bolonia , a dos cuadras del Cementerio de Lomas.

Esta mañana. Un incendio destruyó un auto y provocó serios daños en una casa de Lomas

En la noche del lunes, la vivienda empezó a prenderse fuego y no tardó en quedar envuelta en llamas. El incendio avanzó muy rápido, afectando muebles, electrodomésticos, techos, paredes y varios elementos de la casa, generando una inmensa nube de humo. Por el momento, no trascendieron las causas.

En el lugar intervinieron tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas , con 12 efectivos a cargo del Sargento Martín Nieto. También se acercó personal de Defensa Civil , una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y la Policía de la jurisdicción.

Bomberos de Lomas de Zamora y Defensa Civil trabajando en el lugar.

Según pudo averiguar La Unión, el incendio no dejó víctimas ni personas heridas, pero sí graves pérdidas materiales. Se pidió la intervención del área de Obras Particulares del Muncipio de Lomas para verificar si la estructura corre algún riesgo de derrumbe.

incendio centenario Así quedó la vivienda tras el incendio.

Como si fuera poco, el fuego derritió varios cables de luz y dejó aproximadamente diez viviendas sin suministro eléctrico en plena ola de calor. Desde Defensa Civil elevaron el reclamo a Edesur.

El incendio ocurrió horas después de un siniestro muy parecido que tuvo lugar en la avenida Martín Rodríguez al 1900, en el barrio Villa Albertina, donde otra familia perdió una vivienda y dos locales.