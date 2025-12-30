martes 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025
Devastador.

Otro terrible incendio en Lomas de Zamora: una familia de Villa Centenario perdió su casa

Ocurrió en Conesa y Amberes, horas después de un incendio similar en Albertina. Algunos vecinos se quedaron sin luz. Intervinieron los Bomberos de Lomas.

incendio

Una familia perdió su casa tras un feroz incendio en la localidad de Villa Centenario. El siniestro dejó sin luz a varios vecinos de la cuadra. Ayer había ocurrido una desgracia similar en Villa Albertina.

Los incendios no dan tregua en Lomas de Zamora. Esta vez, los damnificados fueron unos vecinos de la calle Conesa al 700, entre Amberes y Bolonia, a dos cuadras del Cementerio de Lomas.

Los Bomberos de Lomas controlaron las llamas sin mayores inconvenientes.
En la noche del lunes, la vivienda empezó a prenderse fuego y no tardó en quedar envuelta en llamas. El incendio avanzó muy rápido, afectando muebles, electrodomésticos, techos, paredes y varios elementos de la casa, generando una inmensa nube de humo. Por el momento, no trascendieron las causas.

defensa civil bomberos
Bomberos de Lomas de Zamora y Defensa Civil trabajando en el lugar.

Bomberos de Lomas de Zamora y Defensa Civil trabajando en el lugar.

Los Bomberos de Lomas de Zamora, en acción otra vez

En el lugar intervinieron tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas, con 12 efectivos a cargo del Sargento Martín Nieto. También se acercó personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y la Policía de la jurisdicción.

Según pudo averiguar La Unión, el incendio no dejó víctimas ni personas heridas, pero sí graves pérdidas materiales. Se pidió la intervención del área de Obras Particulares del Muncipio de Lomas para verificar si la estructura corre algún riesgo de derrumbe.

incendio centenario
Así quedó la vivienda tras el incendio.

Así quedó la vivienda tras el incendio.

Como si fuera poco, el fuego derritió varios cables de luz y dejó aproximadamente diez viviendas sin suministro eléctrico en plena ola de calor. Desde Defensa Civil elevaron el reclamo a Edesur.

El incendio ocurrió horas después de un siniestro muy parecido que tuvo lugar en la avenida Martín Rodríguez al 1900, en el barrio Villa Albertina, donde otra familia perdió una vivienda y dos locales.

