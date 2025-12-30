Otro terrible incendio en Lomas de Zamora: una familia de Villa Centenario perdió su casa

Una familia perdió su casa tras un feroz incendio en la localidad de Villa Centenario. El siniestro dejó sin luz a varios vecinos de la cuadra. Ayer había ocurrido una desgracia similar en Villa Albertina.
Ocurrió en Conesa y Amberes, horas después de un incendio similar en Albertina. Algunos vecinos se quedaron sin luz. Intervinieron los Bomberos de Lomas.
Los incendios no dan tregua en Lomas de Zamora. Esta vez, los damnificados fueron unos vecinos de la calle Conesa al 700, entre Amberes y Bolonia, a dos cuadras del Cementerio de Lomas.
En la noche del lunes, la vivienda empezó a prenderse fuego y no tardó en quedar envuelta en llamas. El incendio avanzó muy rápido, afectando muebles, electrodomésticos, techos, paredes y varios elementos de la casa, generando una inmensa nube de humo. Por el momento, no trascendieron las causas.
En el lugar intervinieron tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas, con 12 efectivos a cargo del Sargento Martín Nieto. También se acercó personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y la Policía de la jurisdicción.
Según pudo averiguar La Unión, el incendio no dejó víctimas ni personas heridas, pero sí graves pérdidas materiales. Se pidió la intervención del área de Obras Particulares del Muncipio de Lomas para verificar si la estructura corre algún riesgo de derrumbe.
Como si fuera poco, el fuego derritió varios cables de luz y dejó aproximadamente diez viviendas sin suministro eléctrico en plena ola de calor. Desde Defensa Civil elevaron el reclamo a Edesur.
El incendio ocurrió horas después de un siniestro muy parecido que tuvo lugar en la avenida Martín Rodríguez al 1900, en el barrio Villa Albertina, donde otra familia perdió una vivienda y dos locales.