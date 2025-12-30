martes 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025
Susto de madrugada.

Lomas de Zamora: se incendió un terreno y hubo daños en una fábrica de muebles

Ocurrió cerca en un predio ubicado a metros del ex Camino Negro, en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora.

Vecinos de distintas partes de Lomas se alarmaron al ver una enorme columna de humo.

Cerca de las 2 de la madrugada, vecinos de distintas partes de Lomas se alarmaron al ver una enorme columna de humo, mientras escuchaban las sirenas de los bomberos. Con el correr de las horas, se supo que había fuego en un predio de gran tamaño.

Los Bomberos de Lomas controlaron las llamas sin mayores inconvenientes.
Todo ocurrió en la calle Bolonia al 1500, a metros de Camino Presidente Juan Domingo Perón -ex Camino Negro-. Se trataba de un terreno donde había autos en desuso y materiales varios. Por causas que se investigan, el lugar empezó a incendiarse, interrumpiendo la tranquilidad de la noche.

incendio noche
El incendio pudo verse desde distintas partes de Lomas de Zamora.

Operativo en el lugar del incendio

En plena madrugada, se organizó un amplio operativo en el lugar. Rápidamente se acercaron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, con apoyo de personal de Defensa Civil y efectivos policiales.

El fuego avanzó con rapidez y requirió un arduo trabajo de los bomberos, quienes finalmente controlaron la situación sin tener que lamentar heridos.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el incendio provocó una rajadura en una pared lindera con una fábrica de muebles. Se requirió la intervención del área de Obras Particulares para evaluar la estructura.

Operativo nocturno: había cables de luz con tensión.

Además, Defensa Civil observó que había una bajada clandestina de luz con tensión. El personal pasó el reclamo a Edesur y colocó los cables en altura para despejar el peligro eléctrico.

El incendio ocurrió pocas horas antes de otro episodio similar en el mismo barrio. Poco después de las 6, se prendieron fuego una casa y dos locales en la avenida Martín Rodríguez al 1500, con pérdidas totales.

