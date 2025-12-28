domingo 28 de diciembre de 2025
28 de diciembre de 2025
Esta mañana.

Un incendio destruyó un auto y provocó serios daños en una casa en Lomas de Zamora

Ocurrió en Fernández Moreno al 200, en Lomas Oeste. Un vehículo quedó envuelto en llamas y la propiedad quedó con peligro de derrumbe tras el incendio.

Los Bomberos de Lomas controlaron las llamas sin mayores inconvenientes.

Un incendio destruyó un auto y provocó importantes daños en una casa en la localidad de Lomas de Zamora. Las llamas envolvieron el vehículo y la vivienda quedó con peligro de derrumbe.

El domingo empezó de la peor manera para el dueño de una casa en Lomas Oeste. Eran las 6:30 cuando una propiedad ubicada en la calle Baldomero Fernández Moreno al 200 empezó a prenderse fuego.

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron para apagar el incendio.
Miedo.

Incendio en Villa Centenario: operativo de los bomberos en una casa en llamas
El golpe del choque fue tan fuerte que el coche empezó a incendiarse.
Tragedia.

Choque fatal en Temperley: se incendió un auto y murió un motociclista

El incendio afectó un vehículo que estaba guardado en un espacio utilizado como garaje. El coche quedó envuelto en llamas y hubo serios daños en las paredes y el techo. También se quemó un lavarropas, una pileta y parte de una puerta, según pudo averiguar La Unión.

El incendio provocó serios daños

bomberos de lomas
Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajaron en el lugar con dos dotaciones.

En el lugar hubo un amplio operativo de asistencia. Intervinieron dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, con ocho efectivos a cargo del Oficial Principal Eduardo Subiría.

Además, intervino personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

Los Bomberos de Lomas controlaron las llamas sin mayores inconvenientes y no se registraron heridos ni víctimas, según informaron fuentes oficiales a La Unión. Defensa Civil verificó la estructura y le informó al propietario que había peligro de derrumbe en ese sector. Se pidió la intervención del área de Obras Particulares del Municipio de Lomas.

Buscan cuidar a los vecinos de Lomas en medio de la ola de calor.
Prevención.

En medio del calor extremo, instalaron un puesto de salud y de hidratación en Lomas

