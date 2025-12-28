Un incendio destruyó un auto y provocó serios daños en una casa en Lomas de Zamora

Un incendio destruyó un auto y provocó importantes daños en una casa en la localidad de Lomas de Zamora . Las llamas envolvieron el vehículo y la vivienda quedó con peligro de derrumbe.

El domingo empezó de la peor manera para el dueño de una casa en Lomas Oeste . Eran las 6:30 cuando una propiedad ubicada en la calle Baldomero Fernández Moreno al 200 empezó a prenderse fuego.

El incendio afectó un vehículo que estaba guardado en un espacio utilizado como garaje. El coche quedó envuelto en llamas y hubo serios daños en las paredes y el techo . También se quemó un lavarropas, una pileta y parte de una puerta, según pudo averiguar La Unión .

En el lugar hubo un amplio operativo de asistencia. Intervinieron dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , con ocho efectivos a cargo del Oficial Principal Eduardo Subiría.

Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajaron en el lugar con dos dotaciones.

Además, intervino personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

Los Bomberos de Lomas controlaron las llamas sin mayores inconvenientes y no se registraron heridos ni víctimas, según informaron fuentes oficiales a La Unión. Defensa Civil verificó la estructura y le informó al propietario que había peligro de derrumbe en ese sector. Se pidió la intervención del área de Obras Particulares del Municipio de Lomas.