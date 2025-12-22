Choque fatal en Temperley: se incendió un auto y murió un motociclista

El golpe del choque fue tan fuerte que el coche empezó a incendiarse.

Un auto y una moto protagonizaron un trágico choque en el barrio San José , en la localidad de Temperley . El coche se prendió fuego y el motociclista perdió la vida a causa de las graves heridas que sufrió en el impacto.

Todo ocurrió el sábado a la madrugada en el cruce de la avenida Eva Perón -ex Pasco- y la calle Nueva York , a metros de la estación de servicio AXION Energy. La colisión involucró a un Citroën C3 Aircross color gris y una motocicleta.

Según testigos, el auto intentó doblar para ingresar a la estación de servicio y terminó chocando de frente con la moto , que venía en sentido contrario. El golpe fue tan fuerte que el coche empezó a incendiarse y todo el frente quedó destruido.

Tras la violenta colisión, el motociclista quedó gravemente herido. Gente que pasaba por el lugar se acercó a asistirlo, pero llamaron a una ambulancia de inmediato porque tenía múltiples golpes y fracturas y corría riesgo su vida.

Una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora se hizo presente en el lugar para apagar el incendio del auto. Enseguida inmovilizaron al motociclista para que la ambulancia pudiera llevarlo al hospital.

Lamentablemente, los médicos no pudieron salvar la vida del conductor de la moto. No pudo sobrevivir a las múltiples heridas y falleció poco después de su traslado, según pudo confirmar La Unión.