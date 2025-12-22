Condenaron a 14 años de prisión al ginecólogo de Burzaco acusado de abuso sexual

La Justicia de Lomas de Zamora condenó a 14 años de prisión a Diego Javier Clementi, el ginecólogo de Burzaco acusado de abusar sexualmente de sus pacientes. No irá a la cárcel hasta que la sentencia quede firme, pero no podrá volver a ejercer la medicina.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 (TOC) de Lomas de Zamora declaró al ginecólogo culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante” contra 12 víctimas entre 2017 y 2022. Todas eran mujeres que se atendieron en su clínica.

En consecuencia, el TOC 3 de Lomas confirmó la pena de 14 años de prisión para Clementi, más la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina . El monto fue menor al solicitado por la fiscalía y la querella, que habían pedido 15 y 22 años de reclusión respectivamente.

Los jueces María Fernanda Anaya, Marcelo Hugo Dellature y Luis Miguel Gabian no hicieron lugar al pedido de detención planteado por el abogado querellante. El fallo contempla que Clementi cumplirá la prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme . No obstante, ordenó incluir al ginecólogo en el registro de agresores sexuales y le prohibió salir del país por el tiempo que dure la condena.

Las denuncias contra el ginecólogo de Burzaco

victimas ginecologo Marcha de las víctimas del ginecólogo de Burzaco.

Según la denuncia y la acusación de la fiscalía, Clementi habría aprovechado las consultas ginecológicas para abusar sexualmente de al menos 14 pacientes en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco, ubicado en avenida Espora 3187. Dos de esos casos prescribieron porque ocurrieron en 2001 y 2004.

Las denunciantes describieron un patrón de conducta que se repitió durante 2017 y 2022 tanto en ese centro de salud como en otros consultorios. Aseguraron que Clementi abusó sexualmente de ellas con el pretexto de realizar prácticas médicas.

El ginecólogo negó todas las acusaciones, dijo que es inocente y sostuvo que todos los procedimientos formaban parte una práctica ginecológica habitual. Sin embargo, para la fiscalía, las declaraciones de las víctimas fueron contundentes, y la existencia de tantos testimonios similares aumentaba su credibilidad.