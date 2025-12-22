lunes 22 de diciembre de 2025
Sentencia.

Condenaron a 14 años de prisión al ginecólogo de Burzaco acusado de abuso sexual

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de Lomas de Zamora confirmó la pena contra Diego Javier Clementi por abusar de sus pacientes en su clínica de Burzaco.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 (TOC) de Lomas de Zamora declaró al ginecólogo culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante” contra 12 víctimas entre 2017 y 2022. Todas eran mujeres que se atendieron en su clínica.

Empezó el juicio contra el ginecólogo de Burzaco acusado de abuso
Piden 15 años de prisión para el ginecólogo acusado de abuso sexual

En consecuencia, el TOC 3 de Lomas confirmó la pena de 14 años de prisión para Clementi, más la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina. El monto fue menor al solicitado por la fiscalía y la querella, que habían pedido 15 y 22 años de reclusión respectivamente.

Los jueces María Fernanda Anaya, Marcelo Hugo Dellature y Luis Miguel Gabian no hicieron lugar al pedido de detención planteado por el abogado querellante. El fallo contempla que Clementi cumplirá la prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme. No obstante, ordenó incluir al ginecólogo en el registro de agresores sexuales y le prohibió salir del país por el tiempo que dure la condena.

Las denuncias contra el ginecólogo de Burzaco

Marcha de las víctimas del ginecólogo de Burzaco.

Según la denuncia y la acusación de la fiscalía, Clementi habría aprovechado las consultas ginecológicas para abusar sexualmente de al menos 14 pacientes en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco, ubicado en avenida Espora 3187. Dos de esos casos prescribieron porque ocurrieron en 2001 y 2004.

Las denunciantes describieron un patrón de conducta que se repitió durante 2017 y 2022 tanto en ese centro de salud como en otros consultorios. Aseguraron que Clementi abusó sexualmente de ellas con el pretexto de realizar prácticas médicas.

El ginecólogo negó todas las acusaciones, dijo que es inocente y sostuvo que todos los procedimientos formaban parte una práctica ginecológica habitual. Sin embargo, para la fiscalía, las declaraciones de las víctimas fueron contundentes, y la existencia de tantos testimonios similares aumentaba su credibilidad.

