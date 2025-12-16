Allanamientos en Llavallol en busca de los sicarios que mataron a un joven en Burzaco

Los presuntos sicarios fueron detenidos por un crimen en Burzaco .

Efectivos de la Policía Bonaerense llevaron a cabo un mega operativo en distintos puntos del Conurbano Bonaerense en busca de los autores del crimen de un joven asesinado por sicarios en Burzaco , durante un supuesto ajuste de cuentas ocurrido en noviembre pasado.

Según detallaron fuentes con acceso a la causa a La Unión , la operación consistió en 16 allanamientos en Burzaco, Malvinas Argentinas, Longchamps y Llavallol , donde detuvieron a dos personas vinculadas al asesinato, y aprehendieron a otros ocho sujetos por los delitos de “portación de armas de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego, abuso de armas agravado y resistencia a la autoridad”.

Durante el procedimiento realizado el pasado lunes por la madrugada, fue apresado un joven de 24 años, identificado como Dylan M. que sería uno de los asesinos, mientras que otro acusado, de nacionalidad venezolana, llamado Luis F., pero conocido con el alias de "Pana", había sido apresado el viernes último.

Los múltiples allanamientos fueron llevados a cabos en simultáneo, luego de semanas de investigación de Juan Manuel Baloira y Sergio Zárate , fiscales a cargo de la UFI 3 Descentralizada de Almirante Brown.

FotoJet (12) El operativo realizado en busca de los sicarios.

Personal policial de la Comisaría de Islas Malvinas, con la colaboración del GAD, encabezaron el operativo supervisado por la fiscalía. En poder de las personas arrestadas, los uniformados secuestraron 10 armas de fuego, estupefacientes, elementos de corte, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Crimen cometido por sicarios

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la víctima, Braian Bellido, de 29 años, fue ejecutado de un tiro en la cabeza en su casa de la localidad de Burzaco. Los asesinos serían personas contratadas por el jefe de una banda narco que opera en la zona.

Testigos del hecho declararon que los sicarios atacaron a la víctima y huyeron del escenario del crimen a bordo de un auto. Inmediatamente, las autoridades descartaron la hipótesis de un intento de robo.

En las próximas horas, los acusados por el asesinato de Bellido deberán ser indagados en la sede de fiscalía, donde serán formalmente imputados por el delito de "homicidio".