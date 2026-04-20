Netflix estrena una serie documental sobre la vida de Rafael Nadal

Rafael Nadal y su hijo.

Netflix anunció que el próximo 29 de mayo se estrena la serie documental Rafa, la serie documental dirigida por el estadounidense Zach Heinzerling y producida por Skydance Sports que recorre la vida y la brillante carrera deportiva del tenista español Rafael Nadal.

Además, Netflix dio a conocer un adelanto y las primeras imágenes de una serie que, a lo largo de cuatro capítulos, recorre "la extraordinaria trayectoria de Rafael Nadal, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen, dentro y fuera de la pista, con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda".

Embed El documental, que cuenta con la participación de figuras como Roger Federer, Novak Djokovic o John McEnroe, ofrece un acceso exclusivo al campeón, su familia y su círculo más cercano desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en el año 2024, el último antes de la retirada definitiva del tenista del circuito ATP, a los 38 años, tras una exitosa carrera marcada por los títulos, los récords y las victorias, pero también por las lesiones.

image Una imagen de la serie de Netflix sobre Rafael Nadal. Netflix muestra la vida deportiva de Rafael Nadal Se trata de un relato audiovisual que no solo pretende mostrar la evolución deportiva del que es uno de los jugadores más laureados de la historia del tenis, sino también el desgaste físico y emocional que ha marcado su camino, enfrentándose una y otra vez a su rival más constante: su propio cuerpo. "Siempre me han motivado las ganas de seguir luchando", confiesa el ganador de 22 Grand Slam en el adelanto de su serie.

"Construye un retrato íntimo y profundamente humano de una de las mayores leyendas del deporte", han afirmado desde Netflix, plataforma en la que podrá visionarse 'Rafa' a partir del próximo 29 de mayo.

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