Netflix presenta "Risa y la cabina del viento", con el debut de Cazzu

"Risa y la cabina del viento" , un drama fantástico dirigido por Juan Cabral , está disponible en el catálogo Netflix . La película está protagonizada por Cazzu, en su debut en el cine , junto con Diego Peretti, Elena Romero y Joaquín Furriel.

Completan el reparto figuras como Graciela Borges, Gustavo Garzón, Silvina Sabater, Fabián Casas y Manuel Da Silva . La película tiene música original de Babasonicos.

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El argumento de la película argentina está tomado y basado libremente en la historia real del "Teléfono del viento" (Kaze no denwa), de Japón.

En la película, Risa vive con su madre Sara en una zona recóndita de Ushuaia. Mientras su madre trabaja a tiempo completo, la niña queda al cuidado de Esteban , un vecino deprimido y alcohólico.

Durante este tiempo, Risa comienza a explorar los alrededores y descubre una misteriosa cabina telefónica que aparenta estar rota.

image Nueva película de Netflix.

Al jugar con el teléfono, se da cuenta de que le permite comunicarse con personas que ya fallecieron. Estos espíritus tienen asuntos pendientes y le hacen diversos encargos en el mundo terrenal.

Risa se encarga de resolver estos pedidos y, a cambio, los muertos le conceden el deseo de poder hablar con su padre una última vez, a quien perdió en un trágico incendio