La respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi: "Busca trabajo y pensá en tus hijas"

Luego de que Mauro Icardi celebrara con un posteo en Instagram una resolución favorable de la Justicia de Italia en el juicio de divorcio, Wanda Nara le respondió de inmediato a al futbolista y sacando todos los trapitos al sol.

Wanda Nara hizo referencia al fallo mencionado por Mauro Icardi y sostuvo que la causa todavía no está resuelta: "Hoy la Justicia italiana dijo que espera la sentencia final para la compensación. Es lógico, yo tengo trabajo y la otra parte no. De todos modos, se sabe que en la sentencia final me corresponde".

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En su posteo en Instagram, lanzó una fuerte chicana contra el delantero. "Baby, buscá trabajo y dejá de pensar en mí en tus vacaciones. Pensá en tus hijas, que el 3 de agosto empiezan las clases y que ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron", disparó.

Mientras que Wanda Nara volvió a poner en el centro de polémica la situación de sus dos hijas y aseguró que continúan sin poder regresar a la Argentina.

"Yo tengo pasaporte, ellas no, y es su derecho. Es violento negarles su derecho de volver con su familia. Buscá trabajo y cumplí como padre", agregó.

Otro fuerte posteo de Wanda Nara

En una segunda historia en Instagram, Wanda Nara agradeció el apoyo recibido y volvió a denunciar que sus hijas siguen esperando una autorización para viajar.

"Gracias a todos los que se ponen en el lugar de dos menores que quieren volver con sus amigas y estar el primer día de clases. Viajamos con un permiso que se vence el 30 y la violencia de alguien que siempre me negó mis documentos hace que estén esperando con las valijas preparadas a que tenga ganas de firmar", sostuvo.

"Es el tercer año de mis hijos en un colegio argentino. Solo piden volver. Los varones ya tienen su trámite listo y se niegan a viajar sin sus hermanas", apuntó.

Y cerró: "Todo un sistema judicial de vacaciones y ayudando a menores con el deseo de volver a casa y al colegio, cuando un adulto solo genera más violencia, más maltrato y más dolor a sus propios hijos".