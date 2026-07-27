La contundente definición de José María Canale sobre Lanús: "Este club no permite..."

El reconocimiento de Lanús a José María Canale tras su participación en el Mundial 2026.

Lanús vive un presente ideal, pero no tiene tiempo para detenerse. Luego de la valiosa victoria frente a San Lorenzo, el defensor paraguayo José María Canale reflejó la mentalidad de un plantel que, lejos de conformarse con los éxitos recientes, ya tiene la mira puesta en el plano internacional.

El próximo objetivo será este miércoles, cuando el equipo reciba a Cienciano de Perú por la Copa Sudamericana , en el choque de vuelta. El Granate buscará consolidar la ventaja obtenida, tras el 2 a 0 en la ida, y conseguir la clasificación a los octavos de final de la competencia.

Uno más. Lanús no se retiró del mercado de pases

La jornada ante San Lorenzo fue doblemente especial para José María Canale . Además de los tres puntos, el defensor recibió un cálido reconocimiento por parte de la dirigencia y los hinchas tras su destacada labor con la Selección de Paraguay en el Mundial 2026.

A propósito, sostuvo: "No me lo esperaba. Estoy muy agradecido con la institución y la gente", confesó emocionado el zaguero, visiblemente conmovido por el afecto del pueblo Granate.

Respecto al rendimiento colectivo y el envión anímico que significó vencer a San Lorenzo, el defensor paraguayo fue contundente: "Nos quedó un sabor muy dulce, queremos ir por más".

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Sin margen para la relajación: la Copa Sudamericana en la mira

El calendario no da tregua y Lanús ya activó el chip internacional. Este miércoles, Lanús chocará ante Cienciano en Perú, un partido clave para las aspiraciones coperas del club. José María Canale sabe perfectamente que la exigencia de vestir esta camiseta te obliga a pasar de página de inmediato.

El plantel entiende que el pasado reciente es solo la base para lo que viene. A su vez, la rotación y el desgaste físico se combaten con concentración.

"Este club no permite relajarte, por lo que nosotros queremos volver a repetir todo lo conseguido en el último tiempo", concluyó José María Canale, dejando en claro que el hambre de gloria de este grupo permanece intacto.

Con un fútbol sólido y las declaraciones de sus referentes como bandera, el Granate se perfila para otra noche de Copa Sudamericana. El equipo dirgido por Mauricio Pellegrino buscará imponer su chapa de último campeón de la competencia para seguir creciendo a pasos agigantados en la competencia internacional.