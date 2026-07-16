jueves 16 de julio de 2026
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16 de julio de 2026
Pretemporada.

Lanús, con el regreso de José Canale, a mano con Independiente

En el tercer amistoso, y con José Canale por primera vez en el equipo, Lanús empató sin goles en Avellaneda, durante 45 minutos. Los suplentes ganaron 2-0.

José Canale sumó minutos en el amistoso de Lanús.

José Canale sumó minutos en el amistoso de Lanús.

Lanús comienza a transitar la parte final de la pretemporada. A una semana del partido de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana, el Granate se midió amistosamente frente a Independiente en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Hubo empate y victoria para los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

En el tercer ensayo, en el partido de titulares, el DT cambió con respecto a los partidos contra Tigre y Huracán. Es que, después de este último, Ramiro Carrera y Dylan Aquino acusaron lesiones, motivo por el que prefirió darles descanso pensando en la competencia oficial. Sus lugares fueron ocupados por Franco Watson y Lucas Besozzi.

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Además, se incorporó José María Canale. El central paraguayo, que se sumó en La Plata a la concentración luego de su participación en el Mundial 2026 reemplazó a Ronaldo Dejesús.

El partido, que tuvo una duración de 45 minutos, finalizó 0-0. Los 11 fueron: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson y Lucas Besozzi; Yoshan Valois.

Por su parte, el Rojo formó con: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valldez y Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci (Maximiliano Meza), Iván Marcone (David Martínez) y Santiago Montiel; Maximiliano Gutiérrez, Felipe Tempone (Lautaro Millán) y Matías Abaldo.

Entre los suplentes, Lanús

En el segundo partido de la jornada, que tuvo una duración de dos tiempos de 30 minutos cada uno, el Granate se impuso por 2-0 a Independiente, con goles de Benjamín Acosta -ya le había marcado a Huracán- y Felipe Peña Biafore.

Benjamín Acosta volvió a marcar para los suplentes.

Benjamín Acosta volvió a marcar para los suplentes.

Los elegidos por Mauricio Pellegrino fueron: Franco Petroli; Nicolás Morgantini, Gonzalo Pérez, Ronaldo Dejesús y Luciano Romero; Raúl Loaiza y Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda (Facundo Sánchez), Thiago Laplace y Benjamín Acosta; Walter Bou.

Gustavo Quinteros se inclinó por: Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Kevin Lomónaco, Juan Arrayago y Jonathan de Irastorza; Lautaro Millán (Mateo Pérez Curci), David Martínez (Facundo Cruz) y Luciano Cabral; Facundo Valdez, Felipe Tempone (Josías Palais) y Maximiliano Meza (Nahuel Junco).

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