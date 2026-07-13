Qué equipo perfila Mauricio Pellegrino para la Copa Sudamericana

A nueve días de su primer partido oficial del segundo semestre, el técnico de Lanús , Mauricio Pellegrino le va dando forma al equipo que recibirá en la Fortaleza a Cienciano, de Perú, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana .

El ganador de esta llave, que se definirá en Cusco, el próximo miércoles 29, se enfrentará a Botafogo, de Brasil, por los octavos de final.

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En el segundo amistoso de pretemporada, el DT puso en cancha frente a Huracán a los mismos jugadores que se midieron con Tigre. Esos nombres, retoques de por medio, se perfilan para el partido contra la Furia Roja.

Los elegidos fueron Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Dylan Aquino; Yoshan Valois. Fue triunfo en el estadio Tomás Adolfo Ducó por 2-1: goles de Eduardo Salvio y Benjamín Acosta -reemplazante de Carrera-, a quién Mauricio Pellegrino le viene dando minutos. También Mateo Ramírez entró por Aquino.

Un cambio y dudas en Lanús

Qué podría tocar el técnico. La única certeza sería la inclusión de José María Canale por Dejesús. El central se incorporó el miércoles al grupo luego de su participación en el Mundal 2026 con la Selección Paraguay.

El delantero es la incógnita mayor. Un refuerzo en ese puesto es la prioridad. Lanús retomó negociaciones por Adrián Alcaraz, pero por ahora no hubo ninguna información oficial, aunque se rumorea que cerraría con Pachuca, de México. Olimpia -su actual club- y Libertad comparten la ficha del goleador.

José María Canale se sumó el miércoles al grupo.

Hasta el momento, el colombiano Yoshan Valois pica en punta por sobre la consideración de Walter Bou, que jugó otra vez para los suplentes, que perdieron por 1-0. En tanto, Ramiro Carrera se aferra su posición natural.

Qué pasará con Dylan Aquino

Otro tema pasa por la continuidad o no de Dylan Aquino en el club. Surgieron intereses desde México, Brasil y la MLS. Hace una semana se rechazó la propuesta de Atlas, de la Liga MX, por resultar insuficiente. El oriundo de Florencio Varela está jugando por la baja de Marcelino Moreno, rehabilitándose de la cirugía por una metatarsalgia en el pie izquierdo.

Luego de cuatro días de trabajos en el Predio CN Sports, de La Plata, el plantel de Lanús retomará la actividad en el Polideportivo Lorenzo D’Ángelo. El próximo amistoso será frente a Barracas Central.