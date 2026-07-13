Nazarena Vélez recordó una de las decisiones más difíciles de su vida

Nazarena Vélez recordó una historia de amor de otros tiempos y la decisión que tomó en una sentida y sincera conversación que mantuvo en su programa de Bondi Live junto con su hija Barbie Vélez y con Alejandra Maglietti.
Nazarena Vélez habló de sus relaciones y del fin de una de sus historias de amor, donde está vinculada su propia hija, Barbie Vélez.
Nazarena Vélez recordó una historia de amor de otros tiempos y la decisión que tomó en una sentida y sincera conversación que mantuvo en su programa de Bondi Live junto con su hija Barbie Vélez y con Alejandra Maglietti.
"Qué difícil es separarte estando enamorada o enamorado, más sabiendo que el otro te ama, que vos amás y que el otro también", comenzó diciendo Nazarena Vélez.
Fue entonces cuando miró a Barbie Vélez, y reveló: "Yo terminé una relación estando muy enamorada y sabiendo que la otra persona me amaba mucho. Me pasó con tu papá", en referencia a Alejandro Pucheta.
Nazarena Vélez explicó: "Porque estábamos en tiempos distintos de nuestra cabeza, de crecimiento. Él estaba más escuchando a su papá que a mí y yo me sentía dispar. No estábamos en la misma sintonía".
Y confesó: "Yo me imaginaba un matrimonio para toda la vida y no me sentía par. Aún sabiendo que me amaba, que me respetaba y que había un montón de cosas que funcionaban increíbles, otras no me hacían feliz".
Por último, Nazarena Vélez remarcó lo duro que fue atravesar esa separación, sobre todo por el momento familiar que vivía luego de convertirse en mamá por primera vez.
"Fue muy difícil separarme porque encima tenía una nena de un año y medio. Fue dificilísimo", concluyó en su programa de Bondi Live.