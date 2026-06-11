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11 de junio de 2026
¡Ups!

La confesión de Nazarena Vélez sobre su primer novio: "Terminó preso por algo heavy"

Nazarena Vélez, en el programa de Bondi Live que comparte con su hija Barbie Vélez, reveló un dato de su adolescencia.

Nazarena Vélez habló de todo.&nbsp;

Nazarena Vélez habló de todo. 

Todo comenzó cuando madre e hija hablaban sobre las primeras historias de amor. En ese contexto, Barbie Vélez le hizo una pregunta a su mamá que desembocó en una historia poco conocida.

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“¿Tu primer amor fue mi papá?”, le consultó. Sin dudarlo, Nazarena Vélez respondió: “Sí, sin dudas”. La respuesta enterneció a Barbie Vélez, pero segundos después la actriz recordó un episodio del pasado que cambió por completo el rumbo de la conversación.

La revelación de Nazarena Vélez

Fue entonces cuando Barbie Vélez intervino con un recuerdo que tenía muy presente en su memoria: “¡No! ¿Sabés quién fue tu primer amor? Hernán Richieri”.

La reacción de Nazarena Vélez fue inmediata y desató las risas en el estudio: “No se llamaba así, pero no importa porque terminó preso”.

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Nazarena Velez sorprendió a todos.

Nazarena Velez sorprendió a todos.

“Mi primer novio terminó preso. Estuvo preso por algo heavy. No fue novio, novio, fue besito”, sentenció Nazarena Vélez sobre aquel romance.

Y cerró jugando al misterio para reservar la identidad de su viejo amor: “El nombre lo dijiste bien, pero el apellido no. Y no lo vamos a decir”.

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