"Lo hago por mis hijos": qué dijo Nazarena Vélez de frase hecha meme

Nazarena Vélez está haciendo temporada de teatro en Carlos Paz con la comedia “Suspendan la boda”, donde comparte cartel con su hija Barbie Vélez, y luego se sumará a LAM . En medio de su buen presente laboral, la actriz y productora se animó a hablar su icónica frase.

La actriz habló de todo y se refirió a su célebre frase "lo hago por mis hijos", en una entrevista con Pronto. Incluso le consultaron qué le ocurre cuando ve su frase convertida en un meme.

“Nada porque es una realidad. Siempre laburé por mis hijos y lo sigo haciendo por mis hijos. Vos pensá que lo tengo a Thiago con 15 años que va al colegio y con todo lo que eso significa”, dijo en medio de temporada de teatro en Carlos Paz.

Y siguió: “El Chyno está viviendo conmigo; si bien no me genera gastos porque el Chyno se mantiene solo al igual que Bárbara. Ahora también lo tengo a mi nieto, que si bien lo mantienen los padres yo lo malcrío de una manera que no tenés idea”.

La relación de Nazarena Vélez con sus tres hijos

En las entrevista le consultaron a Nazarena Vélez sobre los regalos que le hace a sus hijos y su nieto Salvador, el hijo de Barbie Vélez. “¡De todo! De todo lo que puedo y está a mi alcance, lo hago. En febrero cumplirá tres años y lo amo con todo mi ser. Nosotros tenemos un ritual que es ir al cine con Salvador. Entonces, vamos al cine y después nos vamos a cenar juntos. Y todas las acotaciones que me hace de las películas me vuelve loca”, dijo.

Cada cosa que hace me vuelve loca. Es un plan mío con él, los dos solos. Entiendo que soy una abuela joven todavía y eso es lindo porque lo puedo disfrutar de todas las maneras.