Por qué se terminó el romance del hijo de Nazarena Vélez y Katia Fenocchio

El romance entre el Chyno Agostini, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini , y Katia Fenocchio , más conocida como La Tana luego de su paso por Gran Hermano , llegó a su fin más rápido de que los seguidores de ambos esperaban.

Después de unos días de haberse mostrado juntos las redes sociales, el romance llegó rápidamente a su fin y la influencer fue la encargada de confirmó.

¿Qué onda? Otra mujer dio detalles de su romance con Luciano Castro

Es la historia de un amor.

Es la historia de un amor. Así comenzó el romance de Lali y Pedro Rosemblat

Todo había comenzado cuando ambos blanquearon el vínculo durante una transmisión en vivo. “Nosotros ya nos besamos”, había dicho sin vueltas el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini.

Luego el joven de 24 años y Katia Fenocchio , de 35, sellaron el momento con un beso en cámara, desatando cientos de reacciones y comentarios.

image Katia Fenocchio confirmó en las redes su separación del hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini.

La confirmación de Katia Fenocchio sobre su ruptura con el hijo de Nazarena Vélez

La confirmación de la ruptura llegó en las historias de Instagram de La Tana. En una dinámica de preguntas y respuestas, consultó a sus fans a quién les gustaría que invite a su stream.

Un usuario lanzó: “A mí me gustaría que estés soltera”, y la respuesta fue directa y sin vueltas: “Estoy soltera de nuevo”, acompañada por un emoji de ojos llorosos.

“¿Qué pasó con el Chyno Agostini que estás soltera nuevamente?”, le preguntaron. Ella respondió con sinceridad: “Nada. A veces las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto al otro”.