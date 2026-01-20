martes 20 de enero de 2026
20 de enero de 2026
Por qué se terminó el romance del hijo de Nazarena Vélez y Katia Fenocchio

El Chyno Agostini, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, y Katia Fenocchio, y Katia Fenocchio de Gran Hermano, terminaron su fugaz romance.

El Chyno Agostina y la Tana Fenocchio.&nbsp;

El Chyno Agostina y la Tana Fenocchio. 

Después de unos días de haberse mostrado juntos las redes sociales, el romance llegó rápidamente a su fin y la influencer fue la encargada de confirmó.

Luego el joven de 24 años y Katia Fenocchio, de 35, sellaron el momento con un beso en cámara, desatando cientos de reacciones y comentarios.

Katia Fenocchio confirmó en las redes su separación del hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini.

Katia Fenocchio confirmó en las redes su separación del hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini.

La confirmación de Katia Fenocchio sobre su ruptura con el hijo de Nazarena Vélez

La confirmación de la ruptura llegó en las historias de Instagram de La Tana. En una dinámica de preguntas y respuestas, consultó a sus fans a quién les gustaría que invite a su stream.

Un usuario lanzó: “A mí me gustaría que estés soltera”, y la respuesta fue directa y sin vueltas: “Estoy soltera de nuevo”, acompañada por un emoji de ojos llorosos.

“¿Qué pasó con el Chyno Agostini que estás soltera nuevamente?”, le preguntaron. Ella respondió con sinceridad: “Nada. A veces las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto al otro”.

image
Otro posteo de Katia Fenocchio sobre la separación con el hijo de Nazarena Vélez.

Otro posteo de Katia Fenocchio sobre la separación con el hijo de Nazarena Vélez.

