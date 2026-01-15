jueves 15 de enero de 2026
Escribinos
15 de enero de 2026
¿Qué onda?

Otra mujer dio detalles de su romance con Luciano Castro

Una joven contó que vivió un romance clandestino con Luciano Castro, cuando estaba con Sabrina Rojas, y se conocieron escandalosos chats.

Luciano Castro, más complicado.&nbsp;

Luciano Castro, más complicado. 

La joven habló hace meses dio detalles del vínculo que habría tenido con Luciano Castro con presuntos encuentros íntimos y ahora se terminaron de conocer detalles de esa relación.

Lee además
Luciano Castro, complicado. 
Es un escándalo.

Qué famosa confirmó que tuvo un romance con Luciano Castro
Luciano Castro, complicado. 
Es un escándalo.

Otra mujer asegura que tuvo un romance con Luciano Castro
Embed

"Año 2016 (él estaba con Sabrina Rojas), Luciano Castro protagonizaba Los Ricos No Piden Permiso", comenzó contando el panelista Guido Záffora en DDM, en la pantalla de América TV.

Los detalles del romance de Luciano Castro en 2016

En DDM fueron más allá y dieron detalles de los encuentros en Luciano Castro y Noelia Pacino. "Fue (una relación) corta pero intensa. ¿Cuántos encuentros? Cinco, en un departamento en Olivos", contó Záffora sobre la joven que dialogó en el programa que conduce Ulises Jaitt.

image
Noelia Pacino dijo que tuvo un romance con Luciano Castro.

Noelia Pacino dijo que tuvo un romance con Luciano Castro.

Al respecto de las declaraciones de Noelia, el periodista detalló: "Acá hay pruebas, Noelia accede a que los amigos le pasen el celular a Luciano Castro. No cree que él le iba a escribir”

“Ella estaba viendo la novela y le llega un mensaje de Luciano Castro. Ella cree que es una joda. 'Soy yo', le dice él y le manda una foto de intente. 'No te creo, mandame una foto tocándote la nariz'. Y Luciano le manda la foto", agregó.

"Esta chica hoy vive en España. Hace referencia a cómo era Luciano y lo que decía de Sabrina", contó el periodista para echar más leña al fuego al escándalo mediático que rodea al actor.

Temas
Seguí leyendo

Qué famosa confirmó que tuvo un romance con Luciano Castro

Otra mujer asegura que tuvo un romance con Luciano Castro

Griselda Siciliani sobre su relación con Luciano Castro: "Está todo..."

Luciano Castro rompió en llanto en una entrevista al hablar de su infidelidad

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Graciela Alfano y Mauricio Macri.  video
¡Ups!

Graciela Alfano reveló cómo era Mauricio Macri en la intimidad

Las más leídas

Te Puede Interesar

Luciano Castro, más complicado.  video
¿Qué onda?

Otra mujer dio detalles de su romance con Luciano Castro