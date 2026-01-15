Otra mujer dio detalles de su romance con Luciano Castro

Una mujer, llamada Noelia Pacino, asegura que vivió un romance clandestino con Luciano Castro , ocurrido en el 2016, cuando el actor todavía estaba en pareja con Sabrina Rojas , y ahora salieron a la luz todos los escándalos chats entre ambos.

La joven habló hace meses dio detalles del vínculo que habría tenido con Luciano Castro con presuntos encuentros íntimos y ahora se terminaron de conocer detalles de esa relación.

Es un escándalo. Otra mujer asegura que tuvo un romance con Luciano Castro

Es un escándalo. Qué famosa confirmó que tuvo un romance con Luciano Castro

"Año 2016 (él estaba con Sabrina Rojas), Luciano Castro protagonizaba Los Ricos No Piden Permiso", comenzó contando el panelista Guido Záffora en DDM , en la pantalla de América TV.

En DDM fueron más allá y dieron detalles de los encuentros en Luciano Castro y Noelia Pacino. "Fue (una relación) corta pero intensa. ¿Cuántos encuentros? Cinco, en un departamento en Olivos", contó Záffora sobre la joven que dialogó en el programa que conduce Ulises Jaitt.

image Noelia Pacino dijo que tuvo un romance con Luciano Castro.

Al respecto de las declaraciones de Noelia, el periodista detalló: "Acá hay pruebas, Noelia accede a que los amigos le pasen el celular a Luciano Castro. No cree que él le iba a escribir”

“Ella estaba viendo la novela y le llega un mensaje de Luciano Castro. Ella cree que es una joda. 'Soy yo', le dice él y le manda una foto de intente. 'No te creo, mandame una foto tocándote la nariz'. Y Luciano le manda la foto", agregó.

"Esta chica hoy vive en España. Hace referencia a cómo era Luciano y lo que decía de Sabrina", contó el periodista para echar más leña al fuego al escándalo mediático que rodea al actor.