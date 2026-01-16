Con tres refuerzos, Lanús dice basta y se baja del mercado de pases

Lanús se movió con inteligencia en este mercado de pases y potenció su plantel con la llegada de tres futbolistas de jerarquía para afrontar la exigente temporada que tendrá por delante, con acción en la Copa Libertadores , en la Liga Profesional y la Copa Argentina.

El objetivo principal del entrenador Mauricio Pellegrino fue sostener la base del plantel que se coronó campeón de la Sudamericana en Paraguay y como eso se cumplió rápidamente, se enfocó en puestos puntuales: un arquero, un lateral derecho y un volante por izquierda.

Eso lo terminó de cerrar este jueves con las oficializaciones del arquero Franco Petroli y el mediocampista chileno Matías Sepúlveda , quienes ya se sumaron a los trabajos del primer equipo y se sumaron a Tomás Guidara , que había sido la primera contratación. Por eso, logrado este propósito, dice basta y se baja del mercado de pases.

Además de los arribos Guidara, Petroli y Sepúlveda, el Granate sumó otras incorporaciones que serán importantes en la temporada 2026 con la recuperación de varios jugadores lesionados como Felipe Peña Biafore , Ronaldo Dejesús y Raúl Loaiza .

Peña Biafore y Dejesús fueron piezas claves del equipo en diferentes momentos, pero tuvieron poca participación del último año por diferentes lesiones y ahora, ya trabajando a la par del resto, puede aportarle variantes importantes al DT.

Pellegrino, ante tres partidos clave. El DT de Lanús sonríe con la llegada de sus tres refuerzos.

Algo similar pasa por Loaiza, aunque la inactividad del colombiano fue mucho más prolongada, ya que no juega un partido oficial desde 2024 por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

De esta manera, con la llegada de los tres refuerzos, más la recuperación de estos tres futbolistas y la continuidad de Lucas Besozzi, quien renovó su contrato hasta 2028, Mauricio Pellegrino se da por satisfecho y cerró el libro de pases de Lanús.