Lanús cerró los amistosos en La Plata y enfoca a la Copa Argentina

Lanús jugó este miércoles su último partido amistoso de pretemporada antes del debut del próximo domingo frente a Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero, por Copa Argentina . En el predio de Estancia Chica, el Granate ganó y perdió (ambos resultados 1-0) ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

En los próximos días de la semana, el entrenador Mauricio Pellegrino sacará conclusiones de acuerdo a lo observado en los tres ensayos para conformar el 11 que enfrentará al “Profesor” en el estadio Ciudad de Caseros.

Hay inicios de ciertos jugadores que disputaron todos los encuentros y otros que alternaron. ¿Las dudas? En el lateral derecho probó con Gonzalo Pérez, Tomás Guidara y Nicolás Morgantini, y uno de los dos volantes defensivos: Peña Biafore estuvo acompañado por Agustín Cardozo o Agustín Medina . Ante el “Lobo” Rodrigo Castillo apareció en lugar de Walter Bou, que estuvo tanto ante Defensa y Justicia como con Huracán.

El primer turno matutino, tuvo estos nombres: Nahuel Losada ; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús y Sasha Marcich; Agustín Medina y Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. Hubo dos cambios: Luciano Romero por “Cali” Izquierdoz y Alexis Segovia por “Toto” Salvio. El gol fue de “Lino” Moreno.

Segundo turno con derrota Granate

Apelando el mismo dibujo táctico (4-2-3-1), Lanús perdió en el partido de fondo por 1-0. La formación estuvo integrada por Evaristo Dieguiz; Tomás Guidara, Gonzalo Pérez, José María Canale y Alexis González; Raúl Loaiza y Agustín Cardozo; Ramiro Carrera, Franco Watson y Lucas Besozzi; Walter Bou.

Walter Bou Lanus Walter Bou jugó en el segundo partido de Lanús.

En este bloque fueron tres los cambios: Martín Díaz por Dieguiz, Tobías Quiroz -ya debutó en Primera División en la derrota frente a Vélez- por Pérez y Bruno Cabrera por Watson. El tanto de Gimnasia lo marcó Franco Torres.

Cómo sigue el mercado de pases de Lanús

Franco Petroli será refuerzo para la temporada 2026. A pesar de que en la revisión médica se le detectó un problema cardíaco, el arquero firmará contrato y será el suplente de Nahuel Losada en un año con mucha actividad.

Otro que en las próximas horas firmará en el Granate es Matías Sepúlveda, el extremo de último paso por Universidad de Chile. “Mandamos comunicación formal a la U pidiendo los datos de la cuenta bancaria para transferir el monto de la cláusula y el fin de semana nos llegaron esos datos”, confirmó el vicepresidente Alejandro Marón en diálogo con TNT Sports.

En tanto, pese a que las negociaciones con el central Mateo Mendía estaban avanzadas, Boca, dueño de su pase, pretende cederlo a préstamo a Platense que, al igual que Lanús y el Xeneize, jugará la Copa Libertadores.