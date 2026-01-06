El recorrido de Banfield y Lanús en las primeras 12 fechas de la Liga Profesional

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer el cronograma correspondiente a las primeras 12 fechas del Torneo Apertura. Tanto Banfield , como Lanús disponen de los días y horarios para el fixture que fuera sorteado el pasado 22 de diciembre en el predio de la AFA. A diferencia del Taladro , el Granate tendrá alteraciones en su calendario debido a los partidos válidos por torneos internacionales.

La temporada se dividirá en dos torneos: Apertura y Clausura. Los ocho primeros de cada zona jugarán los Play-Offs por el título. En cuanto al descenso serán dos: el último de la tabla de promedios y el otro por tabla anual.

El Taladro de Pedro Troglio no tendrá partidos los días domingo en estas primeras 12 jornadas. Jugará cuatro veces un sábado, tres un jueves, dos un viernes y una vez lunes, martes y miércoles Debutará por la Zona B el jueves 22 de enero en el estadio Florencio Sola frente a Huracán, desde las 20.

Por la 2º fecha visitará a Sarmiento de Junín (jueves 29 de enero, 21.30); en la 3º recibirá al ascendido Estudiantes de Río Cuarto (martes 3 de febrero, 19); por la 4º viajará a Córdoba a enfrentar a Belgrano (sábado 7, 22.15); en la 5º recibirá a Racing (sábado 14, 17.30); por la 6º jugará como local ante Newell’s (sábado 21, desde las 17): en la 7º irá al Más Monumental ante River (jueves 26, 19.30); por la 8º chocará con Aldosivi de Mar del Plata en Peña y Arenales (lunes 2 de marzo, 17); en la 9º será visitante de Barracas Central (viernes 6, a partir de las 17); por la 10º abrirá las puertas del Florencio Sola ante Gimnasia y Esgrima La Plata (miércoles 11, desde las 17.30); en la 11º se trasladará al Gigante de Arroyito contra Rosario Central (sábado 14, a las 20) y por la 12º será anfitrión de Tigre (viernes 20, a las 21).

La agenda de Lanús

El Granate de Mauricio Pellegrino jugará tres veces un viernes, dos martes y domingo y una vez lunes, jueves y sábado, quedando por resolver dos fechas: la 6º y 7º. Hará su estreno por la Zona A, el viernes 23 de enero en el estadio Nuevo Gasómetro frente a San Lorenzo, desde las 17.45.

Por la 2º fecha recibirá a Unión de Santa Fe (jueves 29 de enero, 19.15); en la 3º visitará a Instituto de Córdoba (martes 3 de febrero, 21.15); por la 4º será local de Talleres de Córdoba (lunes 9 de febrero, 19.15); en la 5º se trasladará hasta Avellaneda ante Independiente (viernes 13, a las 20); por la 6º irá a La Paternal con Argentinos (a confirmar) y en la 7º esperará por Boca (miércoles 4 de marzo, sin horario estipulado); por la 8º chocará con Defensa y Justicia en Florencio Varela (domingo 1º de marzo, 19.15); en la 9º será local de Deportivo Riestra (domingo 8, a partir de las 17); por la 10º jugará en Uno ante Estudiantes de la Plata (viernes 13, desde las 20); en la 11º abrirá las puertas de la Fortaleza contra Newell’s (martes 17, a las 19) y por la 12º chocará en Liniers con Vélez (sábado 21, 15.30).

El Granate jugará la Recopa Sudamericana

En virtud de que Lanús jugará la Recopa Sudamericana (jueves 19 y 26 de febrero), se reprogramarán las fechas 6 (solicitada por el club, tal como lo indica el Reglamento de AFA / Artículo 32, apartado 5, del Reglamento de la Liga) y la fecha 7 (entre semana), que se disputa en la misma fecha que el club está jugando el partido de vuelta.

Los partidos serán reprogramados: vs. Argentinos a definir, de acuerdo a si el Bicho avanza o no a Fase 3 de Copa Libertadores. De ser así, el partido se disputará en fecha FIFA. Por la fecha 7, contra Boca, se disputará el miércoles 4 de marzo (sin horario asignado).