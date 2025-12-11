Banfield, en una zona con rivales directos en la tabla de los promedios

Banfield cayó en la Zona B de la Liga Profesional de Fútbol para la temporada 2026, en donde librará batalla para mantener, una vez más, la categoría. Ya con el entrenador Pedro Troglio confirmado por un año más, el viernes 26 el plantel del Taladro regresará a los entrenamientos en el Campo de Deportes de Luis Guillón , donde se aguardan novedades respecto al mercado de pases. Dato no menor, la dirigencia deberá levantar las inhibiciones que pesan sobre el club.

De los 14 rivales que tendrá Banfield, a ocho los enfrentó este año: Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Tigre, Argentinos Juniors, Huracán, Racing Club, Independiente Rivadavia de Mendoza y Aldosivi de Mar del Plata.

Los otros seis serán: Atlético Tucumán, River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes de Río Cuarto , Rosario Central y Sarmiento de Junín. A estos rivales se sumarán Lanús (fecha de clásicos) y Newell’s (interzonal adicional).

El Taladro , este año, estuvo más atento a la tabla anual que a la de los promedios, debido a las flojas campañas de San Martín de Juan -descendió- y Aldosivi de Mar del Plata –se salvó en la última fecha ante los cuyanos-.

Los rivales directos de Banfield

El 2026 cambia el panorama, ya que lo apremia el promedio. En la Zona B les tocó seis equipos directamente comprometidos con la “zona roja”: Estudiantes de Río Cuarto, Sarmiento de Junín, Aldosivi de Mar del Plata, Belgrano de Córdoba, Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza. A ellos hay que sumarle a Newell’s (interzonal adicional).

Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por su condición de ascendidos desde la Primera Nacional, dividirán por los puntos que sumen. De los que acumulan tres temporadas, Banfield (76 unidades) es el segundo peor promedio por detrás de Sarmiento de Junín (70). En el medio aparece Aldosivi de Mar del Plata, que divide por dos temporadas.

Banfield jugará el interzonal adicional frente a Newell's.

La tabla del descenso, hacia arriba continúa con Newell´s (82), Central Córdoba de Santiago del Estero y Atlético Tucumán (ambos 84), Belgrano de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata (86), Instituto de Córdoba (87), Tigre (88), Independiente Rivadavia de Mendoza (89) y Platense (92).

Banfield quiere volver a las copas

Hay un “plus” a favor del equipo de Pedro Troglio que debería aprovechar: Independiente Rivadavia de Mendoza (campeón de la Copa Argentina 2025) y Platense (campeón del Torneo Apertura 2025), jugarán la Copa Libertadores de América; y Tigre (9º en la tabla anual) participará de la Copa Sudamericana.

Otro buen augurio para el Taladro pasa por la necesidad de sumar puntos, por lo que al final de temporada y cumplido el objetivo de alejarse de los puestos de descenso en la tabla de promedios, podría asegurar un cupo en alguna competencia internacional 2027. La última vez que el Taladro salió de gira fue en la Copa Sudamericana 2022 con Diego Dabove como técnico.

Entre abril y mayo de ese año compartió el Grupo C con Santos (Brasil), Unión La Calera (Chile) y Universidad Católica (Ecuador). Finalizó último con cinco puntos (un triunfo, dos empates y tres derrotas). Tras la derrota con el equipo chileno por la 4º fecha, en el estadio Florencio Sola, el entrenador Diego Dabove fue despedido de su cargo y reemplazado por Claudio Vivas.