Lanús perdió con Argentinos Juniors y quedó eliminado del Torneo Apertura

Lanús cayó ante Argentinos y se despidió del Torneo Apertura
Lanús no pudo contra Argentinos Juniors en La Paternal y quedó eliminado del Torneo Apertura, tras perder por 2 a 0 en el estadio Diego Armando Maradona por uno de los partidos de los octavos de final de los playoffs.
El equipo de Nicolás Diez fue el mejor a lo largo de los 90 minutos y con goles de Francisco Álvarez y Alan Lezcano consiguió el boleto a los cuartos de final, donde se medirá con Huracán, que eliminó a Boca Juniors en el turno anterior.
El primer gol lo anotó Álvarez, de cabeza, sobre los 27 minutos de la etapa inicial, luego de conectar en el primer palo un preciso tiro libre de Nicolás Oroz.
Con la ventaja, el "Bicho" supo defenderse bien y no le dio muchas oportunidades al equipo de Mauricio Pellegrino, quien sintió el cansancio tras su excursión por El Alto, en Bolivia, y volvió a evidenciar problemas en la parte ofensiva. Es más, a lo largo de los 90 minutos, no tuvo muchas situaciones de peligro.
Si bien Lanús buscó el empate hasta el final y nunca bajó los brazos, le faltó argumento para merecer algo más. Y sobre el final, en la última jugada, Lezcano le puso el moño a la victoria con un verdadero golazo. Ahora, el "Granate" pondrá todas sus fichas en los dos últimos partidos por la Copa Libertadores.
¡Final del partido: perdió Lanús y quedó eliminado!
51' ST. Lanús no pudo con Argentinos Juniors, perdió por 2 a 0 en el estadio Diego Armando Maradona y cerró su participación en el Torneo Apertura.
¡GOL DE ARGENTINOS!
50' ST. Tras una gran jugada individual de Riquelme, Alan Lezacano recibió el borde del área y la clavó en el ángulo.
PARA CERRAR EL ESTADIO EL GOLAZO DE LESCANO— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 10, 2026
El volante de Argentinos la colgó del ángulo para sellar el 2-0 ante Lanús.#LPFxTNTSports
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Se lo perdió Argentinos
49' ST. De contragolpe, Argentinos acarició el segundo gol con un cabezazo en soledad de Bravo que besó el palo,.
45' ST. Se adicionaron 6 minutos.
40' ST. Se juegan los últimos cinco minutos del tiempo reglamentario. Lanús se juega sus últimas fichas para seguir en carrera en el Torneo Apertura.
A Lanús le cuesta generar juego
25' ST. El equipo de Mauricio Pellegrino no termina de tomar el protagonismo ante un Argentinos que busca defenderse con la pelota, con una visión ofensiva.
Argentinos volvió a lastimar a Lanús
11' ST. El Bicho tuvo tres situaciones seguidas y en la última, en un violento remate de Sebastián Pietro, Losada tuvo una buena respuesta.
!Arrancó el segundo tiempo!
0'ST. Lanús va por la recuperación en los últimos 45 minutos en el estadio Diego Maradona.
¡Final del primer tiempo!
45' PT. Lanús pierde por 1 a 0 contra Argentinos Juniors por los octavos de final del Torneo Apertura.
Volvió avisar Argentinos
39' PT. Hernán López Muñoz probó desde afuera del área, pero su remate salió mordido y no fue problema para Losada.
Lo tuvo Lanús
33' PT. Tras después que Cortés le tape abajo un remate a Marcelino, Sasha Marcich cabeceó Carrera con el arquero local y Alan Lezcano la sacó en la línea.
¡GOL DE ARGENTINOS JUNIORS!
27' PT. El Bicho lastimó desde la pelota detenida y llegó al gol ante Lanús. Desde un centro de Nicolás Oroz, Francisco Álvarez ganó en el primer palo y con un cabezazo cruzado puso el 1 a 0.
EL GOL DE ÁLVAREZ PARA EL 1-0 DE ARGENTINOS ANTE LANÚS #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/EBZKt7EfJB— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 10, 2026
Llegó la respuesta de Argentinos Juniors
5' PT. Tras un tiro de esquina, Lozano probó desde afuera del área y Nahuel Losada respondió bien.
El primer avisó fue de Lanús
4' PT. En un partido que todavía no se arma, Dylan Aquino rompió línea, asistió a Marcelino, que probó desde afuera del área y la pelota pasó cerca.
¡Arrancó el partido!
0' PT. Lanús y Argentinos Juniors ya juegan por los octavos de final en el estadio Diego Maradona.
Formaciones confirmadas de Lanús y Argentinos
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lezcano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Facundo Janikoski, Tomás Molina, Hernán López Muñoz.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Ramiro Carrera.
Arbitro: Leandro Rey Hilfer. Hora: 21.30. Cancha: Argentinos Juniors. TV: TNT Sports.