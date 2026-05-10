Lanús perdió con Argentinos Juniors y quedó eliminado del Torneo Apertura

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Lanús cayó ante Argentinos y se despidió del Torneo Apertura

Lanús no pudo contra Argentinos Juniors en La Paternal y quedó eliminado del Torneo Apertura, tras perder por 2 a 0 en el estadio Diego Armando Maradona por uno de los partidos de los octavos de final de los playoffs.

El equipo de Nicolás Diez fue el mejor a lo largo de los 90 minutos y con goles de Francisco Álvarez y Alan Lezcano consiguió el boleto a los cuartos de final, donde se medirá con Huracán, que eliminó a Boca Juniors en el turno anterior.

El primer gol lo anotó Álvarez, de cabeza, sobre los 27 minutos de la etapa inicial, luego de conectar en el primer palo un preciso tiro libre de Nicolás Oroz.

Con la ventaja, el "Bicho" supo defenderse bien y no le dio muchas oportunidades al equipo de Mauricio Pellegrino, quien sintió el cansancio tras su excursión por El Alto, en Bolivia, y volvió a evidenciar problemas en la parte ofensiva. Es más, a lo largo de los 90 minutos, no tuvo muchas situaciones de peligro.

Si bien Lanús buscó el empate hasta el final y nunca bajó los brazos, le faltó argumento para merecer algo más. Y sobre el final, en la última jugada, Lezcano le puso el moño a la victoria con un verdadero golazo. Ahora, el "Granate" pondrá todas sus fichas en los dos últimos partidos por la Copa Libertadores.