Defensores de Banfield bajó al múltiple campeón en la Liga de Voleibol Argentina

San Juan recibió el 3º tour de la Liga de Voleibol Argentina 2025/26 , donde Defensores de Banfield acumuló una victoria y dos derrotas, al igual que en su último paso por Tucumán. De esta manera el equipo de Leandro Alegre cerró el año con 11 unidades en nueve partidos disputados y se prepara para una nueva aventura en Boca Juniors a mediados de enero próximo.

Parece poco, pero no lo fue. Defensores de Banfield volvió a ganarle a un anfitrión, en este caso a UPCN San Juan Vóley Club, el nueve veces campeón argentino que esta temporada volvió a competir en la LVA y marcha como escolta de Ciudad Vóley.

El representativo de Lomas de Zamora venía de caer ante San Lorenzo en el debut, pero frente al Gremio jugó un partido casi perfecto para imponerse por 3-1, con parciales 25-22, 25-23, 22-25 y 27-25. El central Agustín Gallardo (18 puntos) , fue el goleador del juego, mientras que el otro central, Agustín Curis, se llevó el premio al MVP , para cerrar una noche imborrable para el Defe.

En el estreno, fue derrota por 3-0 ante San Lorenzo, con parciales 23-25, 18-25 y 19-25. El central Lautaro Barrios (12), fue el goleador de Defensores de Banfield. En el cierre, fue caída por 3-1 contra Monteros Vóley Club, con segmentos de 21-25, 25-23, 19-25 y 18-25. Agustín Gallardo (19 puntos), fue el que más puntos sumó pese a la caída.

Con cuatro victorias y cinco derrotas, el Defe se ubica en la octava posición. Ahora, Boca Juniors tendrá a su cargo el cuarto tour, que abrirá el 2026. Los rivales para el equipo de Leandro Alegre serán: Vélez Sarsfield (jueves 15, desde las 15), River Plate (sábado 17, a las 18) y Waiwen Vóley Club (domingo 18, a partir de las 15).

Posiciones de la Liga de Voleibol Argentina 2025/26,

Así están las posiciones: Ciudad Vóley 26 puntos; UPCN San Juan Vóley Club 17; Tucumán de Gimnasia y Monteros Vóley Club 15; Boca Juniors 14; River Plate y San Lorenzo 12; Defensores de Banfield 11; Waiwen Vóley Club 6; Vélez Sarsfield 4. El partido entre Boca Juniors- Waiwen Vóley Club, suspendido condiciones climáticas adversas, continuará este martes.

A raíz de esto, desde el tercer día de competencia y por razones operativas, hubo cambio de sede, ya que se pasó del estadio de UPCN San Juan Vóley Club al Velódromo Vicente Chancay, donde Defensores de Banfield dio la sorpresa ante los Cóndores.