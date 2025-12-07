Los Pumas Seven cayeron en la final ante Sudáfrica en Ciudad del Cabo con el sello lomense de su entrenador

Los Pumas Seven no pudieron con Sudáfrica , donde cayeron en la final disputada en Ciudad del Cabo por 21 a 19 . De esta manera, se colgaron la medalla plateada y salieron subcampeones del torneo de rugby que comenzó el sábado y finalizó este domingo.

Los tries de Marcos Moneta en dos oportunidades y el de Luciano González, sumado a las dos conversiones de Santiago Vera Feld , no fueron suficientes para el combinado dirigido por el lomense Santiago Gómez Cora , que sufrieron ante los Springboks y se calzaron la medalla plateada. González , con ocho tries en cinco partidos, fue el que más consiguió a lo largo del certamen.

Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santiago Vera Feld, Pedro De Haro, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta fueron los siete elegidos para el once inicial en la final, mientras que Santino Zangara, Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Sebastián Dubuc y Valentín Maldonado completaron el plantel desde el banco de suplentes.

El equipo del lomense Santiago Gómez Cora inició su camino en el Seven con una victoria sobre Australia por 36 a 0, luego se impuso sobre Francia por 24 a 19 y en la fecha 3 cayeron ante España por 31 a 26 pero lograron el punto bonus para alcanzar con lo justo las semifinales.

De esta manera, superaron a Australia y Francia con la unidad extra y enfrentaron a Fiji por las semifinales. Con una gran victoria por 29 a 21 se instalaron en la final, en la cual cayeron ante Sudáfrica por 21 a 19.

El sello del lomense Santiago Gómez Cora en el equipo

El equipo dirigido por el lomense Santiago Gómez Cora cerró el 2025 nuevamente en una definición de etapa, una semana después de su actuación en Dubái, y confirmó señales positivas en pleno proceso de recambio.

En el torneo disputado en suelo sudafricano, Los Pumas 7s mostraron una evolución marcada en el asentamiento de los jóvenes y en la convivencia con los jugadores de mayor experiencia.

La proyección del plantel quedó reflejada en el rendimiento colectivo y en el impacto individual de Luciano González, quien fue el máximo anotador del certamen con ocho tries.

Tras este subcampeonato, el equipo argentino entrará en un período de descanso antes de retomar los entrenamientos a comienzos de 2026, con el objetivo de preparar la próxima gira doble, que tendrá como destinos Singapur (31 de enero y 1° de febrero) y Perth (7 y 8 de febrero).

Todas las medallas de Los Pumas Seven en el circuito mundial

Con la medalla plateada lograda en Ciudad del Cabo, el equipo comandado por Santiago Gómez Cora conquistó 12 preseas de Oro, a las que se suman las 19 de Plata y las 23 de Bronce que acumula a lo largo de la historia.

Las 12 medallas de oro las obtuvo en: Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.

Por su parte, las 19 de plata fueron en: Santiago de Chile y Singapur 2002, Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004, Wellington y Los Ángeles 2005, George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018, Málaga 2022, Los Ángeles 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubai 2023, Madrid 2024, Ciudad del Cabo 2025.

Por último, las 23 de bronce las consiguió en: París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004, George y Londres 2005, Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008, George, Wellington y Adelaida 2009, George, Adelaida y Londres 2010, Sydney 2018, Dubai I y II 2021, Sevilla 2022 y Dubai 2024, Singapur 2025.