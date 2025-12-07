Festejan los 100 años de la estación de Banfield con un evento familiar

La estación de Banfield es un lugar lleno de historias, encuentros, anécdotas y vivencias. Para celebrar los 100 años de la reconstrucción del actual edificio, este lunes habrá un evento especial con varias actividades para compartir entre vecinos y familias.

Organizado por la Cámara de Comercio de Banfield junto al Municipio de Lomas y el Rotary Banfield Este , el encuentro se realizará en Vergara y Maipú . A las 18.30 habrá un homenaje a la estación para destacar su relevancia tanto a nivel histórico como en la construcción de la identidad banfileña.

A su vez, en la Plaza del Campeón armarán un paseo gastronómico que estará acompañado de música en vivo. Mientras que a las 20 encenderán el árbol de Navidad al igual que el año pasado con la posibilidad de que chicos y chicas lleven adornos y se sumen a la decoración.

El árbol de navidad se arma el 8 de diciembre en el marco de la Inmaculada Concepción de la Virgen María , una fecha que tiene un fuerte arraigo cultural y religioso que la convierte en una ocasión ideal para iniciar los preparativos navideños.

"Este lunes 8 de diciembre vamos a celebrar los 100 años de la Estación de Banfield. Un siglo de historias, encuentros y caminos que salieron desde este andén y nos unieron con el trabajo, el estudio, la cultura y con nuestras familias en otros rincones del país. La estación fue siempre más que un lugar de paso. Fue punto de partida, de regreso y de pertenencia. Banfield creció alrededor de estos rieles, y cada vecino tiene al menos un recuerdo que nació acá: un abrazo de bienvenida, un viaje importante, un sueño que empezaba. Hoy queremos homenajear esa parte de nuestra identidad.Porque cuando cuidamos nuestra historia, cuidamos también el futuro que queremos construir juntos. Los esperamos para compartir este aniversario como comunidad, mirando lo que fuimos y lo que podemos ser. Banfield siempre nos conecta. Un agradecimiento especial a Luciano Giuliani, que con sus maquetas mantiene viva la historia de Banfield @frentesconhistoria @luciano.giuliani"

En 1925 se hizo la reconstrucción del actual edificio de la estación de Banfield, que tiene una estructura de estilo inglés y fue parte de la transformación del Ferrocarril del Sud cuando se cuadruplicaron las vías entre los kilómetros 12 y 18 (desde Remedios de Escalada hasta Adrogué).

Los orígenes de la estación de Banfield

El 4 de mayo de 1873 se habilitó la estación Banfield, que se convertía en la tercera parada de la ciudad junto con Lomas de Zamora y Temperley. El lugar fue establecido gracias a la adquisición de una chacra por parte de una sociedad edificadora conformada por la propia empresa ferroviaria, marcando el inicio de una nueva etapa en la conectividad y el transporte de pasajeros en la región.

El arquitecto escocés James Smith, nacido en Glasgow en 1879, fue quien diseñó los edificios que hoy siguen en pie como verdaderos íconos ferroviarios. "Los fierros se trajeron desde Europa, mientras que la mampostería se construyó en el país", detalló Richard Campbell, miembro fundador del Ferroclub Argentino de Remedios de Escalada.