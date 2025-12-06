sábado 06 de diciembre de 2025
6 de diciembre de 2025
Educación: destacaron la muestra Anual de la Técnica N°7 de Banfield

El intendente Federico Otermín visitó la institución de Banfield y ponderó la importancia de vincular la educación con el mundo del trabajo.

Por Diario La Unión
Durante la actividad, Otermín subrayó la importancia de vincular la educación con el mundo del trabajo para impulsar el crecimiento de las juventudes en el distrito. “Pensar en el futuro de Lomas requiere sí o sí pensar en cómo integrar la educación con el ámbito laboral, para que los jóvenes puedan formarse y acceder a un buen empleo sin tener que irse a buscar oportunidades a otros lugares”, afirmó.

Escuela Técnica N°7 de Banfield.
Federico Otermín destacó los aportes de la Escuela Técnica N°7 de Banfield a la educación de Lomas de Zamora.

El jefe comunal también destacó la calidad de la muestra y su contribución a la educación. “Es un trabajo extraordinario que combina innovación y cercanía, porque son proyectos novedosos que buscan mejorar la vida cotidiana de las personas y cuidar nuestra Casa Común. Desde el Gobierno de la Comunidad queremos apoyarlos e impulsar su creatividad, por eso estamos construyendo nuevas aulas. Invertir en la educación pública es la mejor manera de hacer algo concreto por un mundo mejor”, expresó.

La educación en Lomas de Zamora es una prioridad.

Entrega de recursos para la educación

En esta línea, el Municipio entregó recientemente computadoras para fortalecer el aprendizaje de las y los estudiantes y ampliar las herramientas tecnológicas dentro del establecimiento.

Además, en el marco del Plan de Infraestructura Escolar, avanza la obra que transformará el subsuelo de la institución en un nuevo espacio educativo y tecnológico. El proyecto contempla la creación de un estudio de cine y fotografía, una sala equipada con impresoras 3D, un sector de proyección y nuevas aulas, talleres y sanitarios accesibles. Esta intervención permitirá ampliar la capacidad de la escuela y potenciar la formación en áreas vinculadas a la producción audiovisual y la innovación.

