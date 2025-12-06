Lomas: más de 7.500 estudiantes tuvieron clases gratuitas de natación este año

Aprendiendo a nadar es uno de los programa destacados de Lomas de Zamora.

Más de 7.500 estudiantes de 4° grado participaron este año de las clases gratuitas de natación que brindó el Municipio para garantizar el acceso al deporte y la recreación en Lomas de Zamora.

Aprendiendo a nadar es el nombre del programa que estuvo destinado a más de 100 escuelas. "Un año más reafirmamos una de las políticas públicas más importantes en nuestro distrito. El programa Aprendiendo a nadar abraza la igualdad de oportunidades permitiendo que cada niño y niña acceda de manera gratuita a clases de natación, promoviendo la seguridad acuática, el aprendizaje y la integración escolar", destacaron desde la Secretaría de Deportes, que impulsó la propuesta en articulación con la Secretaría de Educación.

Todos los alumnos recibieron un kit con mochila, malla, gorra y toalla para participar de las clases donde los profesores los guiaron para que den sus primeros movimientos en el agua, aprendan a flotar e incorporen los diferentes estilos de nado.

aprendiendo a nadar2 Las jornadas se llevaron a cabo en el Parque de Lomas, que tiene un natatorio que remodelado y con instalaciones de primer nivel. Mientras que el "Guyo" Sember, otro natatorio emblemático de la ciudad, cuenta con un sistema de iluminación LED y equipos de calefacción ambientales para la realización de las clases durante el invierno.

Esta semana también se hizo el cierre de la temporada de pileta del Servicio TEA del Imdipam, una actividad planificada para acompañar el desarrollo, la autonomía y el disfrute de niños y niñas con trastornos del espectro autista. Natación para todos en Lomas de Zamora Vecinos de todas las edades participaron de las actividades gratuitas en las piletas del Municipio. Aquagym, matronatación, waterpolo, clases de natación y equipo para personas con discapacidad fueron algunas de las propuestas que se desarrollaron tanto en el Parque de Lomas como en el Guyo Sember. El próximo año comenzarán nuevamente las inscripciones.

